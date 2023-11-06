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Казахстан перечислил миллион долларов Палестине

Казахстан Палестина Израиль Фото: pixabay
Выделенный Казахстаном 1 млн долларов уже перечислили пострадавшим в секторе Газа. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, в результате конфликта в секторе Газа погибли около 10 тысяч человек. Ранения получили более 20 тысяч. Две трети жертв – это женщины и дети. Согласно информации ближневосточного агентства ООН, для помощи палестинским беженцам и организации работ, население сектора Газа находятся в критическом положении, и более двух млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

"Страны Запада, Азии, Африки и Ближнего Востока в частности государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США, ЕС, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай, Турция и многие другие приняли решение предоставить финансовую и материальную гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе Газа и на западном берегу  реки Иордан".Айбек Смадияров

Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию Казахстан, по его словам, также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов. 

"Выделенные правительством Казахстана финансовые средства уже были перечислены в ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которые на протяжении 70 лет оказывают чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу".Айбек Смадияров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 ноября 2023 года на 10 саммите Организации тюркских государств заявил, что принял решение выделить Палестине 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи.

Израиль все еще продолжает свою операцию на территории сектора Газа. Тем временем на его территории находится 76 казахстанцев.

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