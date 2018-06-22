В Казахстане выпущены более 300 медсестер новой формации

Об этом, в ходе Международной конференции по сестринскому делу, рассказали представители Минздрава РК .

22-23 июня в Астане, впервые в Казахстане, проходит Международная конференция по сестринскому делу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

В работе конференции принимают участие министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представители Министерства здравоохранения РК, преподаватели медицинских вузов и научных организаций, высших медицинских колледжей, представители областных управлений здравоохранения, главные врачи, врачи, медсестры, представители общественных организации, ассоциаций и сообществ.

В качестве спикеров приглашены эксперты из США, Канады, Финляндии, Швейцарии, Польши, Беларуси, и других стран, представители ВОЗ и ЮНИСЭФ.

Приветствуя участников конференции, Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил, что начинал свою карьеру, работая медбратом, благодаря чему узнал, как работает больница изнутри.

«Сегодня мы в Казахстане проводим серьезные реформы. Они нужны, поскольку мы понимаем, что наше население заслуживает гораздо более доступного, качественного и отзывчивого здравоохранения. Сегодняшняя конференция важна, чтобы определить роль медицинских сестер на каждом этапе, на каждом уровне развития здравоохранения. Это глобальная дискуссия, роль медсестер чрезвычайно важна, и должна трансформироваться, также как трансформируется здравоохранение», - подчеркнул министр.

Так же он отметил, что основные акценты будущей системы здравоохранения в условиях медицинского страхования сделаны на первичное звено, на поликлиники, на фельдшерско-акушерские пункты, медпункты.

«Мы утвердили новый норматив сети медицинских организаций, в соответствии с которым нагрузка на участки, на врачей, медицинских сестер будет уменьшаться. Это потребует значительных вливаний для увеличения штатной численности первичного звена. И под этот норматив мы будем выстраивать систему социального медицинского страхования. Надо сказать, что в этом году в Казахстане произошло историческое событие, мы начали тратить на первичную медико-санитарную помощь больше, чем на стационарную. И мы будем дальше расширять поддержку первичного звена», - сказал Е. Биртанов.

В течение двух дней около 500 участников конференции на пленарных и секционных заседаниях, тематических дискуссиях обсуждают вопросы управления сестринской службой, оценки знаний, сертификации и лицензирования медицинских сестер, роли медицинской сестры в обеспечении качества и безопасности медицинской помощи, в том числе лекарственной безопасности, развития патронажной службы, сестринского образования.

В настоящее время в Казахстане реализуется проект «Модернизация медицинского образования и науки», одним из направлений которого является совершенствование сестринского дела в РК. Данная работа проводится совместно с экспертами университетов прикладных наук JAMK и LAMK (Финляндия).

Реализация проекта позволила пересмотреть систему подготовки специалистов сестринского дела. При этом за основу в подготовке медицинских сестер, выполняющих расширенные задачи сестринского процесса, была взята финская модель по подготовке специалистов сестринского дела.

В Казахстане внедрена многоуровневая система подготовки специалистов сестринского дела, начиная от младшей медицинской сестры до магистра сестринского дела. Десять медицинских колледжей получили статус Высших колледжей. В этом году еще 7 медицинских колледжей получили положительную оценку для реорганизации в Высшие колледжи.

В феврале 2018 года состоялся первый выпуск 308 прикладных бакалавров сестринского дела. Это медицинские сестры новой формации. Они могут осуществлять независимый сестринский уход, консультировать и обучать пациентов, их родственников по управлению заболеванием, осуществлять деятельность по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

Помимо этого, Министерством здравоохранения РК реализуется пилотный проект по разработке и внедрению новой модели сестринской службы в организациях практического здравоохранения. Данный проект стартовал в августе 2017 года, его участниками стали 7 высших медицинских колледжей и 29 пилотных медицинских организации Республики. Целью проекта является внедрение в медицинских организациях новой модели сестринской службы на основе надлежащих международных требований к сестринской профессии.

В рамках конференции с участием медсестер Казахстана планируется активное обсуждение дальнейших направлений развития сестринской службы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!