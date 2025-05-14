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События

В Туркестане проходит международный форум медсестер

форум, Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 19:06 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Ко Дню медицинской сестры в Туркестане начал свою работу международный форум "Инновации и перспективы развития сестринской деятельности".

В нем принимают участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, руководители управлений здравоохранения и ректоры учебных заведений 19-ти регионов, ученые и международные эксперты.

На форуме обсуждаются проводимая работа и предстоящие планы по активизации деятельности медицинских сестер, повышение роли и статуса медицинских сестер, развитие профессионального образования, внедрение новых моделей подготовки и повышения квалификации кадров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Повышение качества медицины, поддержка этой сферы – одно из наших приоритетных направлений. По поручению главы государства в прошлом году в области начато строительство 55 объектов здравоохранения. В рамках национального пилотного проекта "Модернизация здравоохранения на селе" введено в эксплуатацию 49 объектов первичной медико-санитарной помощи. В 2023 году область была обеспечена 75 машинами скорой помощи. Служба санавиации пополнилась 15 каретами скорой помощи. В 2024 году медицинским организациям было предоставлено 574 единицы современного оборудования на 8,8 миллиарда тенге. Надеюсь, что предложения и идеи, озвученные на сегодняшнем форуме, воплотятся и придадут импульс развитию медицинской сферы".Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров

Выступая на открытии форума, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова отметила важность развития сестринской деятельности с точки зрения национальных приоритетов в области здравоохранения:

"Сегодня в стране насчитывается более 190 тысяч средних медицинских работников, что составляет 60 процентов всех медицинских работников. В последние годы роль медсестер в системе здравоохранения значительно возросла. Благодаря расширению функционала и наделению полномочиями медсестры стали неотъемлемой частью оказания медицинской помощи. Это позволило снизить нагрузку на врачей, эффективно направлять пациентов, а также повысить доступность и качество медицинских услуг".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, что на областной станции скорой медицинской помощи трудятся 1532 работника среднего звена. Они каждый день оперативно оказывают помощь в самые решающие моменты жизни человека. Сегодня в регионе внедрена расширенная практика, 155 медицинских сестер могут проводить самостоятельный прием. Это облегчило работу врачей и ускорило помощь, оказываемую больному.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Всего в организациях здравоохранения региона работают более 24 тысяч медицинских работников. Для решения дефицита специалистов акиматом Туркестанской области утвержден пятилетний план. Предусмотрено выделение 639 грантов на резидентуру. С 2023 года выделено 176 грантов.

Международный форум "Инновации и перспективы развития сестринской деятельности" продлится до 16 мая. Напомним, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий в Казахстане. В этой связи повышение и развитие статуса специалистов сестринского дела является важным стратегическим шагом, направленным на повышение эффективности всей системы здравоохранения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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