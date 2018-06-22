Задержанный в Иране казахстанский режиссер летит домой
Была рабочая ситуация, но вопросы решены.
Фото : istory.kz22 июня 2018, 14:00
Казахстанский политолог Ерлан Карин сообщил, что режиссер Канат Бейсекеев возвращается в Казахстан, передает Zakon.kz.
"С Канатом Бейсекеевым все нормально. Он летит домой. Была рабочая ситуация, но вопросы решены", - написал он в Facebook.
Информация о задержании казахстанского режиссера появилась ранее, 22 июня.
"Его задержала полиция Ирана, у него конфисковали все. Я не знаю, что будет дальше. Я думаю, Канат должен сам прилететь и всё рассказать. Но у документалистов это нормальное явление, что их задерживает полиция. Ничего критического в этом нет, кроме того, что на несколько тысяч долларов конфисковали имущество. Я не знаю, вернут ли ему или нет, скорее всего, нет. До этого он снимал в Монголии, в Турции казахов и рассчитывал, что в Иране все тоже будет просто. Я думаю, что в ближайшее время его привезут в Казахстан", - сообщил тогда pr-специалист Алишер Еликбаев.
Канат Бейсекеев является автором цикла документальных фильмов о казахах, живущих за рубежом.
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