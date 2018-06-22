Нужно ли жителям Туркестанской области менять документы

Все паспорта и документы сохраняют юридическую силу.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев объяснил в ходе пресс-конференции в СЦК, нужно ли жителям новой Туркестанской области обновлять документы, передаёт корреспондент Zakon.kz

"Что касается Туркестанской области и МЮ РК, то мы не предполагаем дополнительные затраты нашего ведомства в связи с принятым указом. Мы готовы к этому разделению, подготовительная работа началась заблаговременно", - сообщил он.

Как отметил министр, в этом плане Минюст находится в лучшей позиции. "Потому что мы третий год подряд планово сокращаем численность государственных судоисполнителей. Мы можем воспользоваться этим и часть сокращаемых не сократить, а перераспределить на работу вновь создаваемых подразделениях", - сказал он.

"Менять ничего не надо. По закону все паспорта, документы сохраняют силу. Они будут заменяться в плановом порядке – по достижению возраста, по истечению всех страниц в паспорте, либо при перерегистрации сделок", - заключил Бекетаев.

19 июня состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан»: в Казахстане появилась Туркестанская область и президент присвоил Шымкенту статус города республиканского значения.

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