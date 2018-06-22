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На площади «Астана» пройдут мероприятия ко Дню государственного служащего и Дню полиции

В программе предусмотрена демонстрация вооружения и материально-техническое оснащение современной полиции. Будут выставлены экспозиции Музея боевой славы ДВД города Алматы.

Фото : Kazakhstan Today22 июня 2018, 17:17

23 июня с 12.00 часов в течение дня алматинцев и гостей города ждет праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады и ярмарка ремеслинников, сообщает Zakon.kz.

На площади «Астана» в честь празднования Дня полиции и Дня государственного служащего РК пройдет торжественное мероприятие с участием ветеранов ОВД, художественных коллективов органов внутренних дел, а также звезд казахстанской эстрады. Для гостей и жителей города выступят М.Садвакасова, А.Окапов, квартет «Ilcanto», Ж.Серкебаева, У.Аубакиров, И.Благодарный, группа «Асыл», а также оркестр ДВД.

В программе предусмотрены показательные выступления бойцов специального отряда быстрого реагирования, кинологов со служебно-розыскными собаками, а также юных «динамовцев». Кроме того, будет продемонстрировано вооружение и материально-техническое оснащение современной полиции. Будут выставлены экспозиции Музея боевой славы ДВД города Алматы.


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