Где пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики в городе Алматы
Целью мероприятий является популяризация физической культуры и спорта среди населения, привлечение молодежи к активному и здоровому образу жизни, а также формирование духа единства и патриотизма.
Всего в праздничные дни будет проведено 11 крупных спортивных событий, которые охватят более 30 тысяч участников и зрителей.
Перечень мероприятий:
1. Детский турнир по хоккею, посвященный Дню Республики
Место проведения: "Халык Арена", Медеуский район, Кульджинский тракт, 2
Даты: 22–23 октября.
2. Открытый турнир посвященный Дню Республики среди школьников по тогызкумалак
Место проведения: Центр инновационного творчества школьников, Алатауский район, мкр, Шугыла, 347/4
Дата: 23 октября.
Фото: акимат города Алматы
3. Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женских команд
Место проведения: Ледовый дворец "Олимпик", Бостандыкский район, пр. Абая, 44/3
Даты: 22–26 октября.
В турнире участвуют лучшие женские хоккейные клубы страны.
4. Спортивный фестиваль, посвященный Дню Республики
Место проведения: СК ЦСКА, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 6
Дата: 25 октября.
Фестиваль объединит представителей различных видов спорта, школьников, студентов и ветеранов физической культуры.
5. Чемпионат города Алматы по шахматам
Место проведения: СК ЦСКА, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 6
Дата: 25 октября.
Сильнейшие шахматисты мегаполиса сразятся за звание чемпиона города.
Фото: акимат города Алматы
6. Вертикальный забег на трамплине "Сункар" среди любителей
Место проведения: Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 128/8
Дата: 25 октября.
Соревнование станет символом массовости и доступности спорта для всех желающих.
7. Открытый чемпионата города Алматы по гребному марафону среди всех возрастов и мастер класс по гребле на каноэ
Место проведения: Алмалинский район, Озеро Сайран
Дата: 25 октября.
В этот день состоится мастер-класс с участием чемпиона Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ Максима Александровича Опалева. Также в рамках марафона пройдет открытый чемпионат города Алматы.
8. Детская футбольная лига
Место проведения: СК "Динамо" Алмалинский район, Наурызбай батыра, 93-95
Даты: 25–26 октября.
9. Республиканский турнир по джиу-джитсу
Место проведения: СК "Зерделі" Алатауский район, мкр. Зерделі, район пересечения ул. Саина и Момышулы
Даты: 25–26 октября.
Фото: акимат города Алматы
10. Алматы студенттер лигасы (Студенческая лига Алматы)
Места проведения: КазГАСА (Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 28 , Энерго ниверситет Бостандыкский район ул. Байтурсынулы, 126/1, Химфак Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 95)
Даты: 25–26 октября.
11. Матч 26 тура казахстанской Премьер-лиги: "Кайрат" (Алматы) – "Астана" (Астана)
Место проведения: Центральный стадион, Бостандықский район, ул. Сатпаева, 29/3
Дата: 26 октября.
Главное футбольное противостояние года, в котором определится чемпион страны.
Праздник спорта и единства Проведение спортивных мероприятий ко Дню Республики стало доброй традицией в Алматы. Массовые соревнования, фестивали и турниры призваны укрепить командный дух, повысить интерес жителей мегаполиса к спорту и продемонстрировать, что Алматы — город здорового образа жизни и спортивных достижений.
Фото: акимат города Алматы
Все мероприятия будут проходить в праздничной атмосфере, с участием спортсменов, тренеров, школьников, студентов и жителей города.