Спорт

Где пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики в городе Алматы

Спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 09:57 Фото: акимат города Алматы
В преддверии государственного праздника — Дня Республики Казахстан, который отмечается 25 октября, в Алматы запланирована широкая программа спортивных мероприятий, организованных Управлением спорта города Алматы.

Целью мероприятий является популяризация физической культуры и спорта среди населения, привлечение молодежи к активному и здоровому образу жизни, а также формирование духа единства и патриотизма.

Всего в праздничные дни будет проведено 11 крупных спортивных событий, которые охватят более 30 тысяч участников и зрителей.

Перечень мероприятий:

1. Детский турнир по хоккею, посвященный Дню Республики

Место проведения: "Халык Арена", Медеуский район, Кульджинский тракт, 2

Даты: 22–23 октября.

2. Открытый турнир посвященный Дню Республики среди школьников по тогызкумалак

Место проведения: Центр инновационного творчества школьников, Алатауский район, мкр, Шугыла, 347/4

Дата: 23 октября.

Фото: акимат города Алматы

3. Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женских команд

Место проведения: Ледовый дворец "Олимпик", Бостандыкский район, пр. Абая, 44/3

Даты: 22–26 октября.

В турнире участвуют лучшие женские хоккейные клубы страны.

4. Спортивный фестиваль, посвященный Дню Республики

Место проведения: СК ЦСКА, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 6

Дата: 25 октября.

Фестиваль объединит представителей различных видов спорта, школьников, студентов и ветеранов физической культуры.

5. Чемпионат города Алматы по шахматам

Место проведения: СК ЦСКА, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 6

Дата: 25 октября.

Сильнейшие шахматисты мегаполиса сразятся за звание чемпиона города.

Фото: акимат города Алматы

6. Вертикальный забег на трамплине "Сункар" среди любителей

Место проведения: Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 128/8

Дата: 25 октября.

Соревнование станет символом массовости и доступности спорта для всех желающих.

7. Открытый чемпионата города Алматы по гребному марафону среди всех возрастов и мастер класс по гребле на каноэ

Место проведения: Алмалинский район, Озеро Сайран

Дата: 25 октября.

В этот день состоится мастер-класс с участием чемпиона Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ Максима Александровича Опалева. Также в рамках марафона пройдет открытый чемпионат города Алматы.

8. Детская футбольная лига

Место проведения: СК "Динамо" Алмалинский район, Наурызбай батыра, 93-95

Даты: 25–26 октября.

9. Республиканский турнир по джиу-джитсу

Место проведения: СК "Зерделі" Алатауский район, мкр. Зерделі, район пересечения ул. Саина и Момышулы

Даты: 25–26 октября.

Фото: акимат города Алматы

10. Алматы студенттер лигасы (Студенческая лига Алматы)

Места проведения: КазГАСА (Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 28 , Энерго ниверситет Бостандыкский район ул. Байтурсынулы, 126/1, Химфак Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 95)

Даты: 25–26 октября.

11. Матч 26 тура казахстанской Премьер-лиги: "Кайрат" (Алматы) – "Астана" (Астана)

Место проведения: Центральный стадион, Бостандықский район, ул. Сатпаева, 29/3

Дата: 26 октября.

Главное футбольное противостояние года, в котором определится чемпион страны.

Праздник спорта и единства Проведение спортивных мероприятий ко Дню Республики стало доброй традицией в Алматы. Массовые соревнования, фестивали и турниры призваны укрепить командный дух, повысить интерес жителей мегаполиса к спорту и продемонстрировать, что Алматы — город здорового образа жизни и спортивных достижений.

Фото: акимат города Алматы

Все мероприятия будут проходить в праздничной атмосфере, с участием спортсменов, тренеров, школьников, студентов и жителей города.

Айсулу Омарова
