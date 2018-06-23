В Алматы загорелся автомобиль и два дома

Предварительная причина — сварочные работы на автомобиле с которого произошло распространение огня.

В Алматы произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Произошло горение автомашины с переходом огня на одноэтажный частный жилой дом с дальнейшим переходом огня на кровлю двух этажного жилого дома, расположенного по адресу ул. Покрышкина д.14. От теплового воздействия пострадала кровля одноэтажного ЧЖД расположенного по адресу ул. Жангельдина", - сообщили в ведомстве.

Пожар локализован в 12:42 и ликвидирован в 12:59. Общая площадь пожара составила 290 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

5 ед. техники 22 человека пожарных тушили пожар.

Быстрому распространению огня способствовало позднее сообщение. При этом пожарные прибыли на место вызова уже через 4 минуты после вызова.

Предварительная причина — сварочные работы на автомобиле с которого произошло распространение огня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!