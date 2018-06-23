В Алматы загорелся автомобиль и два дома
Предварительная причина — сварочные работы на автомобиле с которого произошло распространение огня.
Фото : zakon.kz23 июня 2018, 14:26
В Алматы произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"Произошло горение автомашины с переходом огня на одноэтажный частный жилой дом с дальнейшим переходом огня на кровлю двух этажного жилого дома, расположенного по адресу ул. Покрышкина д.14. От теплового воздействия пострадала кровля одноэтажного ЧЖД расположенного по адресу ул. Жангельдина", - сообщили в ведомстве.
Пожар локализован в 12:42 и ликвидирован в 12:59. Общая площадь пожара составила 290 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
5 ед. техники 22 человека пожарных тушили пожар.
Быстрому распространению огня способствовало позднее сообщение. При этом пожарные прибыли на место вызова уже через 4 минуты после вызова.
Предварительная причина — сварочные работы на автомобиле с которого произошло распространение огня.
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