Парень, который искал девушку на ЕНТ: Я поеду за ней в Шымкент

Парень увидел ее на видео абсолютно случайно.

Романтичная история, которая произошла при сдаче ЕНТ, растрогала казахстанцев. Мерей Дилдабаев – тот самый парень, который искал девушку, рассказал Zakon.kz о своих намерениях.

- Еще в январе в торговом центре в Астане я увидел очень красивую девушку. Она мне сильно понравилась. Я подумал позвать ее в кино, но в этот момент ее позвала мама. Она крикнула «Арай», и так я узнал ее имя. Она ушла вместе с мамой, а я не успел с ней познакомиться, - сказал Мерей.

16-летний парень не мог забыть Арай, и увидел ее случайно, когда смотрел за процессом ЕНТ в Шымкенте. Как оказалось, Мерей хотел понаблюдать за свои другом, а в этой аудитории оказалась та самая Арай.

- Я позвонил в центр ЕНТ, объяснил ситуацию, хотел получить ее номер. Сказали, что смогут помочь. Я надеюсь, что они мне помогут. Как только я свяжусь с ней, я приеду в Шымкент за ней – любовь не знает границ.

Журналистам Zakon.kz удалось найти ту самую Арай. Девушке 17 лет и она действительно помнит Мерея, которого увидела в январе.

- Я эту историю только услышала. Я видела его в январе, но мы не поговорили. Я думаю, если он приедет, обязательно с ним встречусь. Если он мне понравится, то возможно мы будем вместе, - поделилась Арай Буркитбаева.

Напомним, на брифинге в СЦК директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов поведал о романтической истории, в которой Единое национальное тестирование помогло молодому человеку из Астаны разыскать понравившуюся ранее девушку.

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