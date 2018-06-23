ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти

Страны ОПЕК и ряд не входящие в картель государств договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках нефтяной сделки. Договоренность аналогична принятому накануне решению ОПЕК

ОПЕК и несколько не входящих в организацию стран (ОПЕК+) на встрече 23 июня договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн барр./сут. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. В реальном выражении увеличение добычи может составить в течение шести месяцев 600-700 тыс. барр./сут, добавил министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Накануне аналогичное решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Необходимо было достигнуть консенсуса в этом вопросе в рамках ОПЕК+.

Bloomberg отмечает, что достигнутая договоренность стала победой для России и Саудовской Аравии, которые были первыми, кто предложили нарастить добычу. Как говорил в середине июня министр энергетики России Александр Новак, речь шла о предложении Москвы и Эр-Рияда поднять добычу в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн барр. в сутки. В минувшую пятницу Новак уточнил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал состоящим в картеле и присоединившимся к соглашению странам увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки.

«Сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны», — пояснял позицию Москвы и Эр-Рияда Новак. Он подчеркивал, что речь в данном случае идет только об увеличении добычи нефти в третьем квартале 2018 года, а дальше нужно будет «посмотреть на ситуацию на рынке».

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