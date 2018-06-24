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Русский роман попал в тройку лучших в истории

На первое место приглашенные газетой эксперты поставили произведение английской писательницы Джордж Элиот,

Фото : сериал «Анна Каренина»24 июня 2018, 08:24

Произведение Льва Толстого «Анна Каренина» попало на третью строчку списка лучших романов в истории человечества по версии британской газеты Daily Telegraph.

На первое место приглашенные газетой эксперты поставили «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Элиот, на второе — «Моби Дика» американского автора Германа Мелвилла.

На четвертом месте расположился «Женский портрет» Генри Джеймса, на пятом — «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.

В десятку также вошли «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Бесчестье» Джона Максвелла Кутзее, «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф и «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса.

Источник: Lenta.ru


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