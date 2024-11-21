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Обладатель "Золотого мяча" назвал лучшего футболиста в истории

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 12:08 Фото: Instagram/everythingrodri
Испанский хавбек британского клуба "Ман Сити" и обладатель "Золотого мяча-2024" Родри поставил на первое место в рейтинге лучшего футболиста планеты аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Об этом игрок сборной Испании поведал в интервью изданию Мundo Deportivo. 28-летний полузащитник сразу без промедления назвал имя капитана чемпионов мира 2022 года. 

"Без сомнений – это Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играли против них, понимают разницу. Не хотели, чтобы Роналду заходил в штрафную, так как это было смертельно опасно. Но Месси всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем. Месси получал мяч и ты уже говорил – это опасность. Я пытался отобрать мяч у Лионеля, но он всегда уворачивался от меня". Игрок "Манчестер Сити" Родри

Кроме этого, испанский футболист рассказал о награде "Золотой мяч", которую он получил недавно.

"На мой взгляд Испания пережила один из лучших моментов в истории футбола. Любопытно, что у нас был только один "Золотой мяч". То, что прежнее золотое поколение не имело награды, было несправедливо, и я хотел отдать им должное". Игрок сборной Испании Родри

Что касаемо самого игрока, то Родри в этом сезоне провел всего лишь три игры, а затем получил травму крестообразной связки колена и выбыл из строя на долгий срок.

Нынешним летом футболист стал победителем Евро-2024 в Германии, где был признан лучшим игроком турнира.

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