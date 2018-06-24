ДВД ведет досудебное расследование по факту ДТП, где погиб внук Олжаса Сулейменова

Назначены необходимые экспертизы.

По факту ДТП, имевшего место 22 июня, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа департамента внутренних дел Астаны.

Назначены необходимые экспертизы. Материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Факт ДТП зафиксирован системами камер видеонаблюдения ЦОУ.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки «Hyundai», проводятся следственные действия.

Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.

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