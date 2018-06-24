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ДВД ведет досудебное расследование по факту ДТП, где погиб внук Олжаса Сулейменова

Назначены необходимые экспертизы.

Фото : Лада.kz24 июня 2018, 12:19

По факту ДТП, имевшего место 22 июня, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа департамента внутренних дел Астаны.

Назначены необходимые экспертизы. Материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Факт ДТП зафиксирован системами камер видеонаблюдения ЦОУ.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки «Hyundai», проводятся следственные действия.

Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.


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