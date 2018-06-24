Синофобы сорвали свадьбу казашки с китайцем

О вопиющем случае рассказали в соцсетях.

Бывший вице-министр МСХ РК Мурат Толебаев сообщил, что 24 июня была сорвана свадьба между казашкой и китайцем, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в Казахстане произошло ЧП. Чуть не была сорвана свадьба, и причиной этому стала национальность молодых. Несколько дней назад приглашение на свадьбу казашки и китайца каким-то образом попало в соцсети", - рассказал чиновник.

Тут необходимо отметить, пишет Толебаев, что в последние годы в Казахстане активно набирает рост синофобия – нелюбовь к китайцам. Многие казахстанцы уверены в том, что жители КНР мечтают перебраться жить в их страну, причем любыми способами, включая нелегальные. При этом они уверены, что если жители Китая женятся на казашках, то они таким образом осуществляют свои коварные планы по миграции в Казахстан.

Разумеется, на фоне таких опасений свадьба, о которой стало известно, привлекла внимание агрессоров. Группа молодых людей посредством соцсетей и мессенджеров объединилась, чтобы помешать бракосочетанию. Был брошен клич, и несколько десятков молодых энтузиастов решили прийти на торжество.

Опасаясь скандала, ресторан, в котором была запланирована церемония, отказался от банкета и вернул деньги жениху-китайцу. Несмотря на все эти усилия, молодые поженились на складе компании, где работает отец жениха.

Антикитайские настроения или Синофобия (от лат. Sinae — Китай и др.-греч. φόβος — страх) — неприязнь, нетерпимость, ненависть и презрение к Китаю, китайцам и всему китайскому. Синофобия распространена во всех приграничных странах с Китаем, в особенности в Юго-Восточной Азии.

Ранее о "китаефобии" высказывался министр Абаев.

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