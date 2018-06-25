Эрдоган побеждает на выборах с 52,5% по итогам подсчета 98% голосов

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития.

Президент Турции Тайип Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 30,8%, пишет в воскресенье агентство Anadolu, имеющее право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета, передает РИА Новости.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

Демирташ набирает 8,2%, Акшенер — 7,4%, Карамоллаоглу – 0,9%, Перинчек – 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,1%, Хорошая партия — 9,7%, объединяющий их Национальный альянс – 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,4% голосов.

На предыдущих парламентских выборах в Турции в ноябре 2015 года Партия справедливости и развития получила 49,5 % голосов, Народно-республиканская партия — 25,3 %, Партия демократии народов- 10,8 %, Партия национального движения- 11,9%.

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