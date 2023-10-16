Выборы в Польше: правящая партия лидирует

Парламентские выборы, проходившие в Польше в минувшее воскресенье, показали, что лидирует в голосовании правящая партия "Право и справедливость", сообщает Zakon.kz.

Такие результаты показали наблюдения exit poll к окончанию основного по времени голосования, однако остались несколько избирательных пунктов, которые продолжили работу после оглашения указанных итогов.

Как пишет издание RMF24, "Право и справедливость" получили 36,8 процента. голосов, Гражданская коалиция - 31,6 процента, Третий путь - 13 процентов, Левые - 8,6 процента, Конфедерация - 6,2 и Беспартийное местное самоуправление - 2,4 процента. Явка составила 72,9 процента. Пересчитывая результаты парламентских выборов в места, "Право и справедливость" получили 200 мест, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третья дорога" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, "Конфедерация" - 12 мест.

Таким образом, в Сейм, нижнюю законодательную палату, прошли пять партий. Стоит отметить, что правящая партия баллотировалась в этот раз на третий срок.

Избирательного возраста в Польше достигли около 29 миллионов человек, в том числе полмиллиона зарегистрированных за рубежом в составе большой диаспоры.