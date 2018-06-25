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Головкин и Нуртас пришли на свадьбу дочери Дариги Назарбаевой

Фотографии опубликовал Нурали Алиев.

Фото : Instagram25 июня 2018, 11:11

23 июня в Алматы состоялась свадьба дочери Дариги Назарбаевой - Венеры. Несколько фотографий с мероприятия в Instagram выложил ее брат Нурали Алиев, передает Zakon.kz.

"Новая красивая пара", - подписал фото Алиев.

На свадьбе присутствовали бизнесмен Кайрат Боранбаев, боксер Геннадий Головкин и певец Кайрат Нуртас.

Венера сочеталась браком с 22-летним Даленом Чайжунусовым. Он родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби. Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева.

По словам друзей молодоженов, Венера и Дален познакомились два года назад, а их помолвка состоялась в начале мая этого года.


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