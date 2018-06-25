Дочь Дариги Назарбаевой вышла замуж

Венера сочеталась браком с 22-летним Даленом Чайжунусовым - потомком известной в Казахстане династии Чайжунусовых.

В субботу 23 июня в Алматы состоялась свадьба единственной дочери Дариги Назарбаевой и старшей внучки Президента Нурсултана Назарбаева - Венеры, сообщает Zakon.kz.



Венера сочеталась браком с 22-летним Даленом Чайжунусовым - потомком известной в Казахстане династии Чайжунусовых.

Дален Чайжунусов родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева.

По словам друзей молодоженов, Венера и Дален познакомились два года назад, а их помолвка состоялась в начале мая этого года.

Свадебное торжество молодой пары прошло в бальном зале отеля Ritz-Carlton в Алматы. На церемонию были приглашены самые близкие родственники и друзья семьи. Президент и первая леди Республики Казахстан благословили молодых на долгую счастливую семейную жизнь.

Праздник рождения новой семьи прошел с соблюдением всех казахских национальных традиций.

В свадебном меню преобладали блюда казахстанской кухни с элементами европейской. В музыкальном украшении торжества также было отдано предпочтение отечественным исполнителям.

Поздравить молодых приехал Филипп Киркоров - давний друг и творческий партнёр Дариги Назарбаевой. Он подарил молодожёнам одно из своих блестящих шоу.

В семье Дариги Назарбаевой еще подрастает ее 7-летний сын Асылжан, также она воспитывает 7-летнего внука Султана.

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