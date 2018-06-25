Инструкция по выживанию: Как не умереть в плену у террористов

Что брать с собой в поход, как вести себя с террористами при захвате заложников, и где достать воды в дикой местности. Все это мы узнали за вас и опробовали на себе.

Казахстанских журналистов испытали в боевых условиях. В Министерстве обороны на Восьмом ежегодном Военном дискурсе подготовили самую сложную программу по выживанию, максимально приблизив ее к реальным условиям. В ходе учений журналисты не раз оказывались в плену террористов, пересекали десятки километров по дикой местности с минимальным количеством еды и воды. Испытав на себе последствия обезвоживания, голода и стресса, а также пройдя первоначальную военную подготовку, редакция Zakon.kz подготовила инструкцию по выживанию в условиях дикой природы, а также практические советы для людей, оказавшихся в плену боевиков.

Как выжить в дикой местности с минимумом припасов?

Самое главное – первичная подготовка. Инструктор Министерства подробно рассказал о самых важных правилах при длительных переходах.

Факт: Целью нового дискурса стала проверка журналистов на психологическую и физическую устойчивость в условиях максимально приближенных к реальности.

Пакуем рюкзак. Брать следует лишь самое необходимое, иначе каждый лишний килограмм бесполезного хлама при длительном путешествии начнет ощущаться, как все пять. В рюкзак смело кладите комплект сменных вещей (в жару обязательно захватите побольше носков и белья), возьмите дождевик и водоотталкивающий спрей. Если переход запланирован летом, обязательно упакуйте москитную сетку, головной убор и солнцезащитные очки (спреи, крем от загара берется к пожеланию). Обязательно положите фонарь для ночных переходов, охотничий нож, мультиинструмент и средства для разведения огня, а также аптечку. Все вещи заверните в обычные полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты от влаги.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

Носки следует менять постоянно. Мелкий гравий, пыль, пот, плохая гигиена – все это будет затруднять дальнейшее передвижение и может сорвать переход. На всякий случай рекомендуется также брать сменную обувь (Рекомендуются брать трекинговые ботинки).

Укладывать вещи в рюкзак лучше следующим образом: твердые предметы и обувь должна быть в передней или нижней части походного рюкзака, главное, чтобы они не давали на позвоночник или поясницу. Поэтому к задней стенке лучше всего располагать мягкие вещи, одежду, упаковки салфеток и так далее. В верхней части багажа или боковых карманах кладите вещи первой необходимости: например, аптечку или нож. Обязательно обмотайте скотчем или спрячьте все выступающие из рюкзака лямки, чтобы при походе ничего не цеплялось за камни, кусты и так далее.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

Перед выходом обязательно наденьте рюкзак, убедитесь, что ничего не мешает, не висят лямки, внутри ничего не перекатывается.

Добываем воду. Как быстро выяснилось, основной враг при летних походах – обезвоживание. Перед выходом обязательно планируйте свой маршрут, рассчитывайте потребление жидкости на весь путь. Если же запасы драгоценной жидкости все-таки иссякли, то у вас есть несколько способов утолить жажду. Во-первых, поговорим о том, как можно переработать практически любой источник жидкости: река, лужа, дождевая вода и так далее.

Факт: При длительном переходе побороть жажду помогают леденцы без сахара или жвачки. Организм вырабатывает слюну, тем самым смачивая ротовую полость.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

Для самодельного фильтра нужно всего шесть компонентов, которые легко достать в любой точке Казахстана: тряпка, сосуд (лучше всего подойдет пластиковая бутылка), мелкие камни, мох, уголь, песок. Срезав горловину бутылки, открутите крышку, сделайте в ней отверстие, оберните тряпкой и вновь закрутите. В полученную воронку следует друг за другом засыпать компоненты от мелких к крупным: то есть сначала сыпется песок, затем уголь, мох и камни. Воронку следует вставить в нижнюю часть бутылки, залить водой и дождаться процесса фильтрации. Полученную жидкость для надежности желательно прокипятить на огне.

Даже если вы очистили речную воду фильтром, для безопасности ее лучше всего прокипятить. В противном случае, начавшаяся инфекционная болезнь как раз может стать причиной обезвоживания.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

При отсутствии какого-либо из компонентов, для первичной очистки воды также годятся специальные обеззараживающие таблетки (можно купить в любой аптеке). На крайний случай сгодится и обычная перекись водорода из аптечки, которая также убьет часть вредоносных бактерий.

Что делать, если вас взяли в заложники террористы?

Захват заложников, инсценированный казахстанскими спецподразделениями, - стал самым жестким эпизодом прошедшего дискурса. Убедительно показать реальность у военных получилось. Террористы не церемонятся, действуют жестко и слажено. На заложников давят не только психологически, но и физически. По сценарию учений, журналистов брали в заложники дважды. Первый раз в автобусе при переброске на военный полигон, второй – после изнурительного перехода по пересеченной местности вдоль реки Или.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

Как выяснилось, спорить и что-то доказывать захватчикам нельзя. Всем гражданским следует опустить головы, не смотреть в глаза и четко выполнять инструкции. Допрашивать будут каждого, избежать этого не получится. Как советуют инструктора, перед поездкой в зону боевых действий лучше полностью "почистить" свою личность. Удалить из телефона контакты высокопоставленных знакомых, аккаунты в социальных сетях, не брать с собой семейные фотографии.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

Другими словами, оставьте дома все, что могло бы напоминать о доме и служить рычагом давления для боевиков.

О том, что вы являетесь источником какой-либо важной информации, тоже рекомендуется умолчать, иначе террористы начнут использовать ее против вас или страны проживания.

Еще один важный момент. Например, если человек обладает ценными навыками, это может спасти ему жизнь. Но, скорее всего, он до конца жизни останется пособником захватчиков, довольствуясь лишь мнимым обещанием когда-нибудь получить свободу. По словам военных, тут начинается сделка с совестью: хотите ли вы сохранить верность родине или жизнь. Из двух зол придется выбирать самому.

Фото: Думан Курмангалиев, пресс-служба МО РК

Также террористы оставляют в живых гражданских, из которых кроме информации можно извлечь и другую выгоду, – выкуп.

Вас обязательно спросят, есть ли люди, готовые заплатить за освобождение. Для того, чтобы максимально продлить себе жизнь, рекомендуется говорить, что такие люди действительно есть. Это поможет выиграть вам дополнительное время.

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