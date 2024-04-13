Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около 90 девушек 10 лет остаются в плену после захвата террористами в Нигерии

девушек держат в плену в Нигерии, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 01:17 Фото: istockphoto
Комиссар по информации и внутренней безопасности штата Борно Усман Тар заявил о том, что, спустя 10 лет после захвата террористами в заложницы 276 школьниц в Нигерии, 89 по-прежнему остаются у преступников, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Daily Trust, об этом он заявил на пресс-конференции по случаю 10-летия трагедии в городе Чибок в провинции Борно.

"На данный момент 187 из 276 захваченных учениц школы в Чибоке спасены и возвращены в семьи, 89 по-прежнему остаются в руках бандитов", – заявил Усман Тар.

Тогда террористы группировки "Боко харам" захватили и увели с собой около 300 школьниц. 57 из них удалось бежать в тот же день, 14 апреля 2014 года. 108 были освобождены сотрудниками спецслужб и вернулись к родителям. Всего из плена вызволено 187 учениц.

Тар призвал родителей, чьи дети пока не вернулись, набраться терпения. Правительство, пообещал он, сделает все, чтобы они воссоединились с семьями.


"Пока около 100 человек остаются в плену. Мы по-прежнему соблюдаем траур, по-прежнему молимся в мечетях и церквях за их спасение. Будем праздновать, когда они будут вызволены", – заявил Тар.

В конце марта сообщалось, что около 300 школьников, похищенных в Нигерии ранее в этом месяце, были освобождены.

Читайте также

Иран и Израиль
Обострился конфликт между Ираном и Израилем – подборка последних новостей
Иордания закрыла воздушное пространство
Воздушное пространство для полетов временно закрыла Иордания
флаг Ирана
Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля – СМИ
Елена Беляева
Нигерия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Израиль
Участница "Евровидения" прибудет на конкурс под усиленной охраной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: