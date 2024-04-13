Около 90 девушек 10 лет остаются в плену после захвата террористами в Нигерии

Комиссар по информации и внутренней безопасности штата Борно Усман Тар заявил о том, что, спустя 10 лет после захвата террористами в заложницы 276 школьниц в Нигерии, 89 по-прежнему остаются у преступников, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Daily Trust, об этом он заявил на пресс-конференции по случаю 10-летия трагедии в городе Чибок в провинции Борно.

"На данный момент 187 из 276 захваченных учениц школы в Чибоке спасены и возвращены в семьи, 89 по-прежнему остаются в руках бандитов", – заявил Усман Тар.

Тогда террористы группировки "Боко харам" захватили и увели с собой около 300 школьниц. 57 из них удалось бежать в тот же день, 14 апреля 2014 года. 108 были освобождены сотрудниками спецслужб и вернулись к родителям. Всего из плена вызволено 187 учениц.

Тар призвал родителей, чьи дети пока не вернулись, набраться терпения. Правительство, пообещал он, сделает все, чтобы они воссоединились с семьями.





"Пока около 100 человек остаются в плену. Мы по-прежнему соблюдаем траур, по-прежнему молимся в мечетях и церквях за их спасение. Будем праздновать, когда они будут вызволены", – заявил Тар.

В конце марта сообщалось, что около 300 школьников, похищенных в Нигерии ранее в этом месяце, были освобождены.