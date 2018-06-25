Что известно о семье супруга дочери Дариги Назарбаевой

18-летняя дочь Дариги Назарбаевой вышла замуж за 22-летнего Далена Чайжунусова.

Казахстанский политолог Ербол Едилов в Telegram со ссылкой на Данияра Ашимбаева написал пост о членах семьи Чайжунусовых, передает Zakon.kz.

18-летняя дочь Дариги Назарбаевой вышла замуж за 22-летнего Далена Чайжунусова. Свадьба прошла в Алматы, на торжестве были замечены Кайрат Боранбаев, Геннадий Головкин, а также Кайрат Нуртас.

"Чайжунусов Жакия (1914–1983) - педагог, Герой Социалистического Труда.

Чайжунусов Маркен (1939) - зав. отделом культуры ЦК, первый зам. главы Семипалатинской обладминистрации, депутат, гос. инспектор АП, аким Семипалатинска.

Его зять Кошербаев Ермек (1965) - помощник премьер-министра, руководитель аппарата КМГ, гендиректор АО "Рауан Медиа Групп", первый зам. акима ВКО, ответсек МСХ и МИД.

Чайжунусов Токан (1944) - управляющий трестом "Востокказколхозстрой", президент ТОО "Казгипроцветмет".

Его сын Сергей (1971) - гендиректор АО "КазТрубпром", ТОО "КазПетроМашКоммерц".

Его сын (или внук) Дален (1995) - юрист.

Чайжунусов Сержан (1957) - гендиректор ТОО "Казахкабель", начальник Восточно-Казахстанского управления охраны окружающей среды.

Его сын Аллен (1981) - вице-президент Федерации велосипедного спорта,зампред Агентства по делам спорта и физической культуры, зампред правления НК "Астана ЭКСПО-2017"", - отметил Ербол Едилов в Telegram.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!