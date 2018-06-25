Мужчина въехал в толпу людей на автопогрузчике в Китае

В результате ДТП один человек погиб, более десяти получили травмы.

Один человек погиб, более десяти пострадали в результате наезда мужчины на автопогрузчике на востоке Китая, сообщает ТАСС.

Водитель вилочного погрузчика въехал в толпу людей в городе Яньтай, провинция Шаньдун, рядом с одной из конечных станций общественного транспорта. Погрузчик также протаранил несколько автомобилей. Полиция безуспешно пыталась остановить водителя. Полицейские решили открыть огонь на поражение, мужчина за рулем погрузчика был застрелен.

За рулем оказался 45-летний уроженец города Суйхуа в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Расследование дела продолжается. Мотивы погибшего водителя не установлены.

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