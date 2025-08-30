Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей

Автомобиль врезался в толпу в городе Эвре на севере Франции рано утром 30 августа. В результате инцидента один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По данным France Bleu, прокурор Реми Кутен рассказал, что после ссоры в винном баре "какой-то человек, предположительно, пошел за автомобилем" и "намеренно на высокой скорости врезался задним ходом в толпу у входа в заведение".

Двое других мужчин, 34 и 58 лет, получили легкие травмы и были доставлены в больницу. 50-летняя женщина была осмотрена на месте происшествия сотрудниками скорой помощи. Погиб 30-летний мужчина.

