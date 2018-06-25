Мальчик, подожжённый сверстниками в Таразе, перенёс ещё одну операцию

Сейчас мальчик находится в реанимации.

Шестилетний Максим Легостаев, которого подожгли сверстники, перенёс ещё одну операцию по удалению мёртвой кожи с области ожогов, передаёт корреспондент BNews.kz. По словам матери ребёнка Веры Легостаевой, Максим постоянно плачет от боли.

"Сын постоянно плачет, говорит больно ему. Практически не спит. По пять-десять минут если получается, то очень радуемся. Сегодня операцию сделали, пока в реанимации находится", - рассказала она.

Женщина отмечает, что врачи прилагают все усилия, чтобы облегчить ребёнку нахождение в больнице. В скором времени планируется ещё одна операция по пересадке кожи. Это будет первая пластическая операция после ожогов.

Между тем, родители подожжённого мальчика обратились к адвокатам. Они намерены добиться справедливости, так как предполагают, что виновные не будут наказаны. Мать ребёнка считает, если дети, которые подожгли её сына ещё малы, то за них должны нести ответственность их родители.

"Сейчас они ходят по улице, спокойно гуляют. Дети ходят чипсы едят, колу пьют. Они не осознают, что натворили. Мать и отец их спокойно ходят, смеются нам в глаза. Звонят их родственницы, угрожают, говорят, что мы ничего не добьёмся. Они должны быть наказаны. Я считаю, что у таких родителей, которые не воспитывают своих детей, их должны забрать", - говорит мать ребёнка.

Вера Легостаева уверена, что её сына подожгли специально. По версии матери, Максим не первый раз становится жертвой семилетних двойняшек, живущих по соседству.

"В прошлом году ему рассекли голову. Мы простили, хотя рана серьёзная была. Думали, ну играют дети, с кем не бывает. Потом они Максиму на шею завязали веревку и душить стали. Ребёнок еле как вырвался от них, домой прибежал. Тогда тоже подумали, заигрались дети. Но этот случай уже ни в какие рамки не лезет - поджечь живого человека", - рассказывает Вера Легостаева.

Напомним, 17 июня в Таразе во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжён детьми 6-летний мальчик. Ребёнка срочно госпитализировали в городскую больницу №2. После инцидента жамбылские следователи возбудили уголовное дело. Позже экс-уполномоченный по правам ребёнка Загипа Балиева на своей странице в социальной сети опубликовала пост, в котором высказалась о резонансном случае. По словам депутата Мажилиса, причиной трагедии могла стать безответственность родителей.

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