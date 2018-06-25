Ольгу Бузову поклонники сравнили с динозавром
Фанаты раскритиковали руки телеведущей на опубликованном ею фото.
32-летняя Ольга Бузова поделилась очередной фотографией в «Instagram», позируя на фоне неба и воды. Однако снимок вызвал ряд негативных комментариев относительно фигуры, а главное, рук телеведущей, передает Zakon.kz.
Причем решившие высказать мнение были порой достаточно грубы в своих суждениях (орфография и стилистика авторов сохранена):
_mis_anastasia «А что с руками»
anna_anna189 «а руки то, как фильм ужасов....»
coarselyx «Ты чем то болеешь?»
solovev_mikhael «Инопланетяне на земле!!!!»
na.tali6136 «Бес слез не глянешь»
irinafisher9539 «Оля я в 50 лучше выгляжу!!!»
timofey_tyan «Бузозавр»
Однако, у критиков нашлись оппоненты, которым снимок показался весьма удачным.
galinaa___a «Видете не то что надо а фигурка просто класс»
tamiktorchinov «Прекрасная форма!!!) Олечка»
sultanovrustam739 «Нормальное у тебя туловище, и голова вроде красивая, и конечности пойдет»
ameliya.tidvi «Красавица»
gulfiagaynullin «Ольга у тебя уникальная красота многие ложатся под нож а ты уже родилась неотразимой) и умница супер восхищаюсь тобой».
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!