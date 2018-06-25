Ольгу Бузову поклонники сравнили с динозавром

Фанаты раскритиковали руки телеведущей на опубликованном ею фото.

32-летняя Ольга Бузова поделилась очередной фотографией в «Instagram», позируя на фоне неба и воды. Однако снимок вызвал ряд негативных комментариев относительно фигуры, а главное, рук телеведущей, передает Zakon.kz.

Причем решившие высказать мнение были порой достаточно грубы в своих суждениях (орфография и стилистика авторов сохранена):

_mis_anastasia «А что с руками»

anna_anna189 «а руки то, как фильм ужасов....»

coarselyx «Ты чем то болеешь?»

solovev_mikhael «Инопланетяне на земле!!!!»

na.tali6136 «Бес слез не глянешь»

irinafisher9539 «Оля я в 50 лучше выгляжу!!!»

timofey_tyan «Бузозавр»

Однако, у критиков нашлись оппоненты, которым снимок показался весьма удачным.

galinaa___a «Видете не то что надо а фигурка просто класс»

tamiktorchinov «Прекрасная форма!!!) Олечка»

sultanovrustam739 «Нормальное у тебя туловище, и голова вроде красивая, и конечности пойдет»

ameliya.tidvi «Красавица»

gulfiagaynullin «Ольга у тебя уникальная красота многие ложатся под нож а ты уже родилась неотразимой) и умница супер восхищаюсь тобой».

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