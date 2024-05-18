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Ольга Бузова обратилась к поклонникам из Казахстана

Ольга Бузова обратилась к поклонникам из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 16:15 Фото: Instagram/buzova86
Популярная певица и ведущая Ольга Бузова через страницу в Instagram 18 мая 2024 года обратилась к преданной армии фанатов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Друзья, у меня для вас сюрприз! Точнее, сюрприз для моих любимых поклонников из Казахстана", – так начинается речь актрисы.

Из описания следует, что в Алматы пройдет мероприятие с ее участием.

"Очень жду встречи с вами, мои дорогие!" – заключила она.

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15 мая 2024 года Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью.

Как оказалось, тогда она отмечала круглую дату – 20 лет на телевидении.

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