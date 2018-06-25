Министр культуры и спорта выразил соболезнование Олжасу Сулейменову

Всю страну потрясла трагическая смерть его внука Искандера - министр.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мұхамедиұлы выразил соболезнования Олжасу Сулейменову, передает zakon.kz со ссылкой на Facebook министра.

"От всего сердца выражаю соболезнования всенародно любимому Олжасу Сулейменову в связи с невосполнимой утратой.

Всю страну потрясла трагическая смерть его внука Искандера. Трудно выразить словами ту боль, которую испытывает сегодня семья легендарного Олжаса Омаровича. И невозможно найти слова, чтобы уменьшить ее.

Сколько раз творчество Олжаса Омаровича помогало нам в трудную минуту. Выдержать, выстоять, не сломиться. Теперь мы, друзья, близкие, соратники и поклонники гениального творчества Сулейменова, должны объединиться сегодня, сплотиться вокруг семьи, чтобы разделить боль утраты и попробовать уменьшить горе, хотя я понимаю, что это невозможно.

От всей души обнимаю. Пожалуйста, держитесь. Моё сердце плачет с Вами", - отмечается в сообщении.

Внук Олжаса Сулейменова погиб в страшной аварии в Астане. ДТП произошло на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДВД Астаны выясняют подробности.

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