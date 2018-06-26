Стали известны подробности трагедии на водоеме, где утонули четыре школьника

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, только с начала года в столице было зарегистрировано 8 случаев пострадавших на воде, из них удалось спасти только четверых.

Жизнь четверых детей оборвалась на канале Нура-Есиль. Школьников искали со вчерашнего дня, а сегодня утром пришла страшная новость. Тела нашли там, где регулярно отдыхают и купаются местные жители, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Отпуская детей на прогулку, родители и подумать не могли, что больше никогда не увидят их живыми. Сообщение о пропаже школьников в посёлке Пригородный поступило к спасателям вечером в воскресенье. Водолазы всю ночь вели поиски, и лишь на утро обнаружили тела утонувших. Им было от 9 до 12 лет.

«В ходе розыскных мероприятий было установлено, что дети в час дня ушли играть в сторону канала и не вернулись. На место происшествия было направлено 5 водолазов и 1 единица техники», - говорит руководитель пресс-службы ДЧС г. Астана Аягоз Фазылова.

Никого из взрослых в момент трагедии рядом не было. Опасное место оказалось очень популярным среди местных детей. Несколькими минутами позже, там же чуть не утонул еще один, пятый ребенок. Но его спас проходивший мимо мужчина.

«Я все видел своими глазами. Мы шли вдоль канала, и один мужчина положил ребёнка на землю, пытался его откачать, в сознание привести, мальчик потом очнулся и его в больницу увезли», - рассказывает школьник Куандык Кудайберген.

«Мы говорим детям: не лезьте вы сюда без взрослых! Если есть рядом кто-то, - купайтесь, а одним, - ни в коем случае! Я сама раньше приходила сюда, чтобы присмотреть за ними», - сокрушается жительница п. Пригородный Роза Оспанова.

Это первый подобный случай на спокойном и тихом канале - говорит местная жительница Ирина Логинова. Чтобы погибло сразу несколько человек - такого не было никогда.

«Я в шоке, я вообще не ожидала, что в таком узком месте можно утонуть. Очень сожалею, что никого не было. Мне кажется, был бы хоть один взрослый. В прошлом году я сразу заметила одну трудность: вот эти плиты, которыми обложен канал, они к июлю покрываются каким-то мягким, не мхом, а какой- то слизью. И самостоятельно вылезти невозможно», - считает жительница п. Пригородный Ирина Логинова.

К сожалению, рядом с гибельным местом нет никаких табличек о том, что купаться там опасно. В полиции уже расследуют дело. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, только с начала года в столице было зарегистрировано 8 случаев пострадавших на воде, из них удалось спасти только четверых.

«Безопасность детей в летний период - первая задача родителей. В Астане у нас есть 3 установленных места, где можно купаться. Центральный пляж, в Мугалжаре и Кояндах, - объясняет руководитель пресс-службы ДЧС г. Астана Аягоз Фазылова».

В ведомстве порекомендовали родителям внимательно следить за детьми во избежание таких страшных трагедий, и не оставлять их одних, тем более, если рядом с домом есть хоть какой-нибудь намёк на опасность.

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