О жизни Искандера Сулейменова рассказала его подруга

По словам приятельницы погибшего, Искандера Сулейменова сбила "не простая" девушка.

Близкая подруга погибшего в минувшую пятницу в аварии Искандера Сулейменова рассказала о том, каким был при жизни единственный потомок великого Олжаса Сулейменова, передает Спутник.

По словам Малики, в сентябре в семье Сулейменовых должен был состояться двойной праздник. Искандер планировал отметить свое 27-летие и свадьбу.

В семье Искандера трое детей. Старшая сестра-погодка, он и младшая сестренка. И, так как Искандер был единственным внуком в семье, Олжас Омарович дал ему свою фамилию как продолжателю рода Сулейменовых. Искандер окончил школу в Италии, имел два высших образования. В совершенстве владел четырьмя языками: французским, английским, итальянским и русским. В Астану приехал год назад, чтобы строить свою карьеру. Был специалистом департамента активов в одной из столичных компаний.

"Он был одним из лучших людей, которых я знала. Положительный во всех отношениях, не курил и не пил, занимался спортом. Был очень добрым и спокойным. Подбирал бездомных животных и помогал им", – рассказала в беседе с корреспондентом близкая подруга погибшего.

О мотоцикле Искандер мечтал давно, но сел за руль буквально недавно. И так как стаж мотоциклиста у него был небольшой, он с особой осторожностью ездил за рулем, никогда не превышал скорость, вспоминает Малика.

"Для того, чтобы улучшить свои навыки вождения, он вступил в клуб байкеров Астаны. По воле судьбы, ребята из клуба первыми и узнали о трагедии и разослали информацию", — уточняет собеседница.

Сейчас мама Искандера живет в Европе, отец — в Алматы, в момент трагедии он был в отъезде.

За день до аварии Искандер вместе с друзьями посетил оперу в театре "Астана Опера". В пятницу вечером на пути к другу и случилась страшная авария.

"Запись с видеокамер мы не видели, ее дали увидеть только самым близким родственникам, его тете. Как только к нам поступила информация, мы сразу же собрались на месте происшествия. Я видела окровавленное тело, он отлетел на 12 метров. Врач сказала, что он умер моментально. У него произошел перелом шеи и разбита голова", – вспоминает детали трагедии Малика.

В полиции уточнили, что в подобных ситуациях, когда есть погибшие в аварии, во избежания самосуда участников ДТП увозят сразу же. Также поступили и в этот раз. К моменту приезда близких Искандера, девушки, что была за рулем автомобиля, с которой столкнулся мотоцикл Искандера, на месте не было. Друзья лишь успели сфотографировать авто и номера водителя.

"За все эти дни эта девушка даже не появилась, не рассказала о том, как все было. Сейчас семья никого не обвиняет, мы просто хотели, чтобы она объявилась и рассказала о случившемся. Всю шумиху подняли мы сами, мы знаем, что интернет — это сила. Мы надеемся, нам покажут видео с места происшествия, и с ним ничего не произойдет. Имя и фамилию разглашать нам запретили, но могу сказать, что девушка не простая. Дело не в том, что Искандер — внук Олжаса Сулейменова. Он просто молодой человек, который заслуживал долго жить. Единственное, чего мы хотим — справедливости", – выразила мнение подруга погибшего.

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Астане на пересечении улиц Мангилик Ел и Керей-Жанибек хандар между 21.00 и 21:30 в пятницу. Сегодня в Алматы прошли похороны Искандера. Проститься с молодым мужчиной пришли более трехсот человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!