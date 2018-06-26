Баян Алагузова высказалась о срыве свадьбы китайца и казашки

Во всем цивилизованном мире влезать в чужие отношения считается верхом хамства - Алагузова.

Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала пост в Instagram, где прокомментировала сорванную между китайцем и казашкой свадьбе, передает Zakon.kz.

"Быть супругой представителя другой нации, не приемлемо. Так решили наши мужчины, объединившись в целую "армию" недовольных за чужую судьбу. Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать. Значит, миллиарды долларов в долг у китайцев брать можно, пользоваться их техникой в немыслимом количестве можно, ходить в китайские рестораны, носить их одежду можно, отдавать в управление нефтяные компании можно, а полюбить китайца нельзя.... я больше, чем уверенна, что те кто так считает, люди не познавшие любовь", - написала она (стилистика и орфография сохранена, - прим).

Продюсер заявила, что сердце не выбирает нацию, цвет кожи, менталитет и традиции, оно просто любит.

"Во всем цивилизованном мире, влезать в чужие отношения, считается верхом хамства, и нормальным воспитанным людям, даже в голову не придёт такая мысль. До каких пор мы будем терпеть это мракобесие? Почему наши женщины должны спрашивать разрешения у общества мужчин, за кого можно выходить замуж, а за кого нет? Почему личные отношения, превращают в псевдо-патриотизм? Дорогие наши казахские мужчины, сделайте так, чтобы наши девушки хотели выходить замуж только за вас, начните хотя бы с малого; научитесь уважать женщину, ее права, личность. Женщина не рабыня, не ваша собственность, и не вам решать, кого ей любить. Я не за интернациональный брак, и я не против него. Я за любовь! Только любовь делает женщину счастливой, и только от любви женщина хочет рожать детей, и поверьте ей все равно какой он национальности, детей она будет любить все равно, любого цвета и нации," - продолжила она.

Также Баян возмутилась тем, что мужчинам в Казахстане можно всё.

"Брать несколько жён, жениться на ком захочется, оскорблять, бить, управлять, приказывать, запрещать,или разрешать, список можно продолжать... мне честно страшно, если не дай Бог, завтра моя дочь полюбит иностранца, причём здесь общество? А если уж ставите нацию выше других, давайте научимся сначала, хотя бы зубную пасту делать собственного производства, о самолётах, машинах и телефонах промолчу... У китайцев к слову, есть замечательные слова - "пол неба женщинам" - заключила она.

По традиции, комментаторы разделились на два лагеря. Большинство же поддержали мысль продюсера.

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