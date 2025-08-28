#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Культура и шоу-бизнес

"Свадьбу!": Баян Алагузова сделала неожиданное заявление

казахстанский продюсер Баян Алагузова с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:51 Фото: Instagram/Bayan Maksatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сделала неожиданное заявление во время празднования "перерезания пут" (тұсау кесу) своим дочкам, сообщает Zakon.kz.

Во время своей речи она сказала, что очень любит праздники, такая у нее натура.

"Я вот думаю, у нас на следующий год 10 лет совместной жизни, и я хочу выйти замуж. Потому что Турсен на мне до конца не женился. Я очень хочу танец подруг, танец друзей жениха, я хочу фату, хочу, чтобы мои две дочки, маленькие, подол несли. Я всегда об этом мечтала", – сказала Алагузова.

Гости торжества дружно поддержали Баян, начав скандировать: "Свадьбу! Свадьбу!"

Торжество с тұсау кесу прошло в Алматы 24 августа 2025 года. После него гости долго делились впечатлениями и хвастались подарками. Например, казахстанская певица Мадина Садвакасова выиграла iPhone 16 Pro Max. Младшая дочь Динары Сатжан участвовала в танцевальном соревновании и получила миллион тенге. И настоящий фурор вызвал танец Турсена Алагузова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Культура и шоу-бизнес
14:05, Сегодня
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата"
Культура и шоу-бизнес
13:41, Сегодня
Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата"
Аким СКО по видеосвязи поздравил театр танца Sensitive с успехом на международной сцене ШОС
Культура и шоу-бизнес
13:12, Сегодня
Аким СКО по видеосвязи поздравил театр танца Sensitive с успехом на международной сцене ШОС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: