"Свадьбу!": Баян Алагузова сделала неожиданное заявление

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сделала неожиданное заявление во время празднования "перерезания пут" (тұсау кесу) своим дочкам, сообщает Zakon.kz.

Во время своей речи она сказала, что очень любит праздники, такая у нее натура.

"Я вот думаю, у нас на следующий год 10 лет совместной жизни, и я хочу выйти замуж. Потому что Турсен на мне до конца не женился. Я очень хочу танец подруг, танец друзей жениха, я хочу фату, хочу, чтобы мои две дочки, маленькие, подол несли. Я всегда об этом мечтала", – сказала Алагузова.

Гости торжества дружно поддержали Баян, начав скандировать: "Свадьбу! Свадьбу!"

Торжество с тұсау кесу прошло в Алматы 24 августа 2025 года. После него гости долго делились впечатлениями и хвастались подарками. Например, казахстанская певица Мадина Садвакасова выиграла iPhone 16 Pro Max. Младшая дочь Динары Сатжан участвовала в танцевальном соревновании и получила миллион тенге. И настоящий фурор вызвал танец Турсена Алагузова.