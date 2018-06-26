Девушка погибшего внука Олжаса Сулейменова: Он был аккуратен за рулём

Девушка рассказала, что Искандер Сулейменов сделал ей предложение незадолго до смерти.

Возлюбленная погибшего в минувшую пятницу в аварии внука писателя Олжаса Сулейменова Искандера Сулейменова - Алуа Беккожа в беседе с корреспондентом BNews.kz отметила, что не верит, что причиной смертельного ДТП могла стать высокая скорость мотоцикла, на котором двигался парень.

По словам девушки, Искандер Сулейменов за два месяца до трагических событий сделал ей предложение руки и сердца, а в сентябре они собирались сыграть свадьбу.

"Мы познакомились с Искандером четыре года назад в Париже. Это было в баре среди его общих друзей. Нас познакомил его близкий друг Санжар. Мы долгое время были друзьями, переписывались, звонили друг другу, всегда чувствовали, что тянемся. В конце прошлого года решили попробовать встречаться. Почему бы и нет. Он на второй или третий день после того, как мы начали встречаться, сказал, что собирается жениться на мне. Два месяца назад он сделал мне предложение, познакомил с родителями. Хотел сделать свадьбу до конца сентября", - рассказывает Алуа Беккожа.

Алуа Беккожа призналась, что узнала об ужасной трагедии от подруг.

"Я сейчас учусь в Париже. В этот день как раз мы с ним разговаривали, переписывались. В какой-то момент он перестал отвечать на мои сообщения. Я написала друзьям – "Где мой муженёк?", но мне никто не ответил. Я подумала, что всё нормально, может они просто сидят где-то, смотрят футбол. Потом мне позвонил его друг, попросил срочно дать его номера. И где-то через час позвонили подруги, которые были с ним, они сообщили, что он разбился на смерть, и его отвозят в морг", - делится девушка.

Алуа Беккожа также сообщила о том, где работал покойный Искандер Сулейменов.

"Он работал в АО "КазТрансОйл" менеджером в департаменте по активам и инвестициям. Он был очень умным человеком. До этого он работал во Франции, в нефтяной компании. Все его работы были связаны с консалтингом или нефтяной промышленностью", - отметила она.

Девушка также говорит, что Искандер был очень солнечным человеком.

"Мы очень похожи с ним принципами. Если что-то нужно, чем-то помочь, Искандер всегда был готов прийти на помощь. Он был щедрым человеком, знаю, что многим своим друзьям он часто давал большие суммы в займы. Он помогал своим родным, друзьям. Вместе с тем, он был совсем не такой как все. Нетипичный казах, но и не европеец. Он сам про себя говорил – "Я французский принц казахского происхождения". Он был очень свободным человеком", - сказала Алуа Беккожа.

Алуа Беккожа рассказала, что Искандер Сулейменов очень сильно походил на своего дедушку Олжаса Сулейменова.

"Искандер очень сильно походил на своего дедушку Олжаса Омирхановича. Во-первых, он писал очень красивые стихи. Он как-то скинул мне стих, я подумала, что он где-то его вычитал, оказалось, но нет, он сам написал. У него был очень красивый голос. Он много думал, всегда ставил своего дедушку в пример, рассказывал истории из жизни дедушки и бабушки. Искандер мечтал, что и наша любовь будет такой же, чтобы мы всегда стояли друг за друга и против всего мира, если будет нужно. Даже внешне он походил на своего дедушку: его мысли, разговоры, стиль. Когда я увидела Олжаса Сулейменова, сразу поняла, кто был его примером для подражания", - подчеркнула девушка.

Алуа Беккожа заявила, что не участвует в расследовании смертельного ДТП. Родственники решили отгородить её от этого.

"Я очень мало что знаю. Мне только недавно скинули ссылку на видео с ДТП. Больше ничего смотреть я не хочу, потому что мне очень больно. Нет, в расследовании я не участвую. Спасибо большое родным Искандера, даже несмотря на то, что мы до конца не поженились, они меня приняли как за родную, и сейчас стараются, также, как и его дедушку отгородить от этой ситуации. Они понимают, как мне сейчас больно. Потому что мы планировали совместную жизнь", - сказала девушка.

Вместе с тем она исключает версию, что причиной ДТП могла стать высокая скорость мотоцикла, на котором двигался Искандер Сулейменов.

"Если честно, я читала в комментариях под новостями, что он там летел. Но, знаете, Искандер был очень аккуратным. Когда ездил за рулём, был всегда сосредоточен, никогда ни на что не отвлекался. Порой я даже ругалась с ним на эту тему, вроде того, что "Почему ты со мной не разговариваешь?". На что он говорил – "Ну ты же ездишь со мной в машине, я не могу отвлекаться, твоя и моя жизнь сейчас на моей ответственности". Считаю, что ради минутного кайфа он бы не рискнул всем, что имел. А у него много что было", - заключила девушка.

Напомним, Искандер Сулейменов погиб в страшном ДТП 22 июня в Астане. Трагедия произошла на пересечении улиц Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар.

После ДТП родственники погибшего разыскивают очевидцев аварии. По их словам, аварию могла спровоцировать машина, водитель которой скрылся с места происшествия. Сейчас в ДВД Астаны выясняют подробности ДТП.

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