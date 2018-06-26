В ВКО спасатели ищут тело утонувшей девушки
Несчастный случай произошел 24 июня в дачном массиве "Бобровка", но до сих пор не удается найти тело.
Фото : ДЧС ВКО26 июня 2018, 21:25
В Восточно-Казахстанской области в дачном массиве «Бобровка» 24 июня утонула девушка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.
По данным сотрудников ДЧС ВКО, девушка утонула в районе дач, обстоятельства происшествия не уточняются.
Поиски идут уже третий день, но пока никаких результатов нет.
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