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В ВКО спасатели ищут тело утонувшей девушки

Несчастный случай произошел 24 июня в дачном массиве "Бобровка", но до сих пор не удается найти тело.

Фото : ДЧС ВКО26 июня 2018, 21:25

В Восточно-Казахстанской области в дачном массиве «Бобровка» 24 июня утонула девушка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.

По данным сотрудников ДЧС ВКО, девушка утонула в районе дач, обстоятельства происшествия не уточняются.

Поиски идут уже третий день, но пока никаких результатов нет.


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