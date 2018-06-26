В ВКО спасатели ищут тело утонувшей девушки

Несчастный случай произошел 24 июня в дачном массиве "Бобровка", но до сих пор не удается найти тело.

В Восточно-Казахстанской области в дачном массиве «Бобровка» 24 июня утонула девушка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.

По данным сотрудников ДЧС ВКО, девушка утонула в районе дач, обстоятельства происшествия не уточняются.

Поиски идут уже третий день, но пока никаких результатов нет.

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