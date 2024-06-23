Павлодарские спасатели ищут тело утонувшего в Иртыше мужчины

С 21 июня в Павлодарской области ищут тело мужчины, который утонул во время купания в Иртыше, сообщает Zakon.kz.

Информацию сообщили волонтеры Павлодара "VITA". "На сегодняшний день в Павлодарской области ищут тела двух мужчин 32 и 38 лет. Оба купались на диких пляжах. Один из них отдыхал на Иртыше 21 июня в селе Башмачное Железинского района. Второй случай произошел на канале имени Сатпаева вблизи села Шидерты. По данным спасателей, мужчина утонул 22 июня около десяти утра. Поиски продолжаются", – написали волонтеры. В Департаменте по ЧС Павлодарской области сообщили, что тело пропавшего 22 июня мужчины уже нашли. А поиски человека, который утонул в Иртыше в селе Башмачное, все еще продолжаются. Спасатели Павлодарской области 17 июня помогли туристу спуститься с Баянаульских гор.

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