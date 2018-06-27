Суперпапа из Талгара взорвал Instagram

На своей странице он делится не только смешными постами, но и поднимает вопросы отношений с женой, детьми, родителями.

Серику Тлеулесову 32 года. Он позиционирует себя как семейный блогер @superpapa_serik. Вместе с супругой он воспитывает дочь Адию (5 лет) и сына Айсултана (3 года), пишет Comode.

До того как он стал активным блогером, он дважды побеждал в телепрограмме "Суперпапа". Ему не слабо приготовить манты и заплести косы дочери. На своей странице он делится не только смешными постами, но и поднимает вопросы отношений с женой, детьми, родителями.

Как вы пришли к тому, чтобы стать суперпапой в жизни и инстаграме?

Я родился в Талгаре и рос без отца. Он умер, когда я еще не родился, мама была мною беременна. Его тоже звали Сериком. Мое настоящее имя – Серикжан. Добавили казахское окончание "жан", потому что считали, что его душа переродилась во мне. Моя старшая сестра очень любила его, и по сей день ей очень тяжело вспоминать его.

Так случилось, что мама сильно заболела, работала на кирпичном заводе и получила инвалидность, ей было трудно поднимать нас в 90-е годы. Меня отправили в санаторный интернат. Почти пять лет я прожил в интернате, который находился рядом с домом, представляете? Я видел свой дом – у меня щемило в груди, что я живу не дома. Когда я перешел в пятый класс, мама забрала меня домой. Я стал ей помогать. Она часто лежала в больницах… Вот уже два года ее нет с нами. Сейчас я окреп, мог бы обеспечить ей лечение и отдых, а мамы уже нет.

То есть вы рано стали самостоятельным и научились готовить…

И вести хозяйство, и убирать дома – все делал сам. Нас, двоюродных братьев и сестер, отправляли на лето к апашке, мы многому у нее научились. В восемь утра вставали и начинали "генералить", потом ухаживали за домашней скотиной, потом помогали бабушке готовить на целую ораву родственников. Из всех детей у меня лучше всех получалось месить и раскатывать тесто.

Потом я жил вместе с сестрой, которая допоздна работала. А я был студентом, мог ей приготовить ужин. Поэтому моя кулинарная страсть – это наработанная годами практика, вынужденная мера выживания. Это не ради славы в интернете из серии "муж готовит", а просто мои реальные навыки.

Сейчас у вас дома готовит жена?

Да, моя жена хорошо готовит, мне с ней очень повезло. Теперь я стою у плиты намного реже. Кстати, на нашу свадьбу я в течение года копил деньги и почти все заработал сам. Перед свадьбой я работал бухгалтером. А вы представляете, какая может быть зарплата у бухгалтера в Талгаре? На таких позициях обычно бабушки сидят. Но я не побоялся такой работы, многому учился сам, спрашивал, интересовался. Мне не на кого было надеяться. Даже мама не знала, что я коплю на свадьбу. Я пригласил ее на торжество, уже когда заказал и оплатил ресторан. По тем меркам в 2012 году у меня ушло на свадьбу два миллиона тенге. Познакомились мы с женой на дискотеке, где я работал диджеем. У нас был единственный клуб на весь Талгар, широко известный, но в узких кругах. В этом году будет десять лет, как мы познакомились.

Диджейский опыт пригодился в нынешнем деле – продвижении в инстаграме?

Да, я всегда что-то организовывал – мероприятия, сценки, выступления. На месте не сидел, как говорится.

Сейчас у вас более свободный график работы? Что считаете основной работой?

Бухгалтерию и инстаграм. Я работаю сейчас на себя как индивидуальный предприниматель. Беру заказы по бухгалтерии и работаю удаленно. Сейчас и блогерство меня кормит. Если раньше моя зарплата не превышала 50 000 тенге, то сейчас за месяц могу заработать в 8–10 раз больше.

Многие считают бухгалтерию женским дело. А мне комфортно! Мне в Алматы часто предлагают работу – я не хочу переезжать. Мне важна свобода – благодаря этому я могу чаще уделять время семье и детям.

Когда началась ваша активная деятельность в инстаграме и как вам удалось стать популярным?

В 2015 году друг показал мне инстаграм, я начал, как и все, размещать свои фото, находить старых друзей, ничего особенного. Как-то я увидел по телевизору программу "Суперпапа", где соревнуются папы и справляются дома с детьми. Я сразу же понял – надо поучаствовать. Тогда у нас была только старшая дочка. Я выиграл. Мне посоветовали вернуться, когда будет двое детей. Спустя время я снова выиграл в этой программе – с легкостью справился в кадре с двумя детьми.

Потом заметил конкурс в инстаграме, где нужно было снять видео о своей жизни. В минуту я уложился и рассказал свою историю, как жил в детстве в интернате и, став папой, решил дарить свою любовь детям. Этот ролик взорвал мой аккаунт. Крутые блогеры начали меня репостить и подписываться. За ночь на мою страницу подписались сразу 5-6 тысяч подписчиков. Тогда я понял, что нужно продолжить. Приготовил с детьми манты – и это тоже стало "бомбой". Отец-казах режет тыкву, мясо, катает тесто и лепит вручную манты – казалось бы, ничего сложного. А для нашего общества это до сих пор диковинка. С прошлой осени я начал плотно работать над страницей, и теперь у меня больше 140 тысяч подписчиков.

В Сети бывает просто хайпануть, но удержать аудиторию намного сложнее. Это так?

Именно! Когда я выложил ролик, как готовил бешбармак с детьми, он уже не "залетел". Надо постоянно что-то придумывать и чем-то удивлять. Я стараюсь вести различные рубрики и при этом не ухожу от реальности в фотошопленные фото. К примеру, у меня есть рубрика "Чрезвычайная помощь детям", где я недавно объяснял, что делать, если ребенок подавился. Мое видео о менингите посмотрели более 300 000 человек. А мой ролик, где я заплетаю дочери косички, до сих пор очень популярен. Я дорожу каждым подписчиком, всегда отвечаю в "дайрект" и на комментарии.

Суперпапа сразу ассоциируется с успешной страницей супермамаситы. Вы знакомы?

Алия Байтугаева – одна из первых, кто меня поддержал в инстаграме. Она выложила в сторис мой аккаунт, когда у меня было всего 10 тысяч подписчиков. Благодаря ее поддержке число моих подписчиков перевалило спустя время за сто тысяч. Она очень креативная.

Прежде моя страница называлась "DJ Серик" – не совсем удачно для семейного блога. Называться суперпапаситой было бы глупо и смешно. А суперпапа – это моя победа в программе, даже медали есть. Суперпапой Сериком я стал, когда Алию еще не знал.

Вы столкнулись с недопониманием мужской аудитории, быть заботливым активным папой в Казахстане не принято.

Хейтеры были, есть и будут. Пишут разное. Мол, не мужское это дело. Как не мужское, если это мои дети и мой дом? Почему у нас считается зазорным для восточного мужчины проводить много времени с собственными детьми, помогать жене по хозяйству? Я хочу это переломить. Есть и те, кто благодарит. Мне даже удалось помирить рассорившихся мужа и жену. Как-то мне написал мужчина и сказал, что он поссорился с женой и она не берет трубку, не хочет с ним разговаривать. "Она точно читает вас – напишите ей, как она мне дорога", – попросил меня он. Я ее убедил и они помирились.

У вас не было сомнений, показывать детей в кадре или нет?

Не было. Я не боюсь, что сглазят. Я в это не верю.

Как дети ведут себя перед камерой?

Честно? Их сто раз снимаешь, уже должны были вроде привыкнуть, но иногда одно слово заставить их сказать сложно. Дочка более артистична. Мороки много: пока выстроишь кадр, пока слова выучат, сделают что-то не наигранно.

Как реагирует жена на вашу растущую популярность?

Сначала вся эта инстаграм-активность ей была неинтересна. Она была скептически настроена. Сейчас вовлеклась, помогает мне снимать видео. Сама в роликах снимается. Когда она появляется на видео или фото, у меня намного больше просмотров и лайков.

А кто из вас "плохой" или "хороший" полицейский в воспитании детей?

Я – "хороший", мама – "плохой" полицейский. В этом мы похожи на другие семьи. Супруга мне часто говорит: "Детей не ругай, особенно дочку. Меня она простит, а тебя не сможет".

Вы готовы пойти в декретный отпуск по уходу за детьми, а жену отпустить на работу?

Нет, это уже перекос. Я помогаю ей и мне не стыдно. Но не более. Я же понимаю, что, как отец, я должен на несколько шагов вперед думать о будущем и достатке своей семьи. Просто на самом деле у мужчин иногда больше времени, чем у женщин. Если мы куда-то выезжаем на пикник, то ей нужно и еду приготовить, и детей собрать, и посуду помыть, и белье развесить. Почему бы мужчине не помочь ей: поиграть с детьми, собрать и одеть их, вовлечь в процесс, дать маме иногда отдохнуть от быта. Я свою жену иногда даже из дома выгоняю, чтобы она с подругами погуляла. Людям тоже нужно отдыхать друг от друга, свои увлечения иметь.

Для меня главное – равноправие и желание помочь родным людям. Для меня это нормально. Мой инстаграм для кого-то резонансный, необычный. Мол, казахи такими отцами не бывают. Но я же есть! С инстаграмом или нет – я уже не поменяюсь.

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