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Стали известны самые опасные страны для женщин

В опросе принимали участие 550 экспертов по правам женщин.

Фото : Insure.travel27 июня 2018, 10:38

Индия заняла первое место в списке самых недружелюбных к женщинам стран из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. Отчет был опубликован 26 июня фондом The Thomson Reuters, сообщает LentaRu.

Страна показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие. В том же исследовании, проведенном семь лет назад, Индия занимала четвертое место.

«Индия проявила полное пренебрежение правами женщин: изнасилования, в том числе и в браке, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли», — сообщил фонду Thomson Reuters Манджунат Гангадхара, чиновник правительства штата Карнатака в Индии.

Следом за Индией идут Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен, Нигерия и США. США стали единственной западной страной в списке худших для женщин стран из-за движения MeToo, появившегося в 2017 году и показавшего высокий уровень насилия в киноиндустрии.

В опросе принимали участие 550 экспертов по правам женщин, которые оценивали вклад стран в решение проблем, связанных с насилием и дискриминацией. Фонд, основанный в 1982 году, — зарегистрированная благотворительная организация в США и ​​Великобритании, которая занимается развитием СМИ, правами женщин, борьбой с коррупцией и предоставляет бесплатную юридическую помощь.


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