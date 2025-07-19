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Наука и технологии

Стало известно, каким мужчинам больше доверяют женщины

пара, влюбленные, любовь, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 10:09 Фото: pixabay
Женщины чаще принимают предложения от мужчин с привлекательным лицом – к такому выводу пришли китайские ученые, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент показал, что в ситуациях социального торга внешность и симпатия могут перевесить здравый расчет. Работа опубликована в журнале Behavioral Sciences (BS).

В двух экономических экспериментах приняли участие 70 студенток из китайского университета. Виртуальные персонажи-мужчины отличались по внешности и голосу, а также по уровню симпатии. Одни говорили участницам, что им нравятся, другие – что нет.

"В игре на ультиматум женщинам нужно было принять или отклонить предложенный мужчинами способ раздела небольшой суммы денег между собой, "предлагающим" и третьей стороной. В игре на наказание участницы наблюдали за распределением денег другим человеком и решали, насколько оно справедливо и заслуживает ли наказания", – говорится в публикации.

Результаты показали: предложения от мужчин с привлекательным лицом или голосом принимались чаще – даже если они были несправедливы. В игре на наказание справедливые предложения от симпатичных мужчин воспринимались как особенно разумные. Но если симпатичный и "дружелюбный" мужчина вел себя эгоистично, это воспринималось как особенно резкое несоответствие и вызывало негативную реакцию.

Интересно, что эффект оказался сильнее для внешности, чем для голоса. Однако авторы подчеркивают: результаты зависят от контекста, и в реальных ситуациях могут отличаться.

Ранее психолог рассказала, какие привычки в отношениях только на первый взгляд кажутся безобидными и почему такие детали могут разрушить даже самый крепкий союз.

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Андрей Дюсупов
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