До конца года школы и больницы Актюбинской области обеспечат высокоскоростным Интернетом

На фоне растущей цифровизации регион уделяет большое внимание повышению уровня цифровой грамотности населения.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» до конца текущего года 100% школ и медицинских учреждений Актюбинской области будут подключены к широкополосному Интернету со скоростью от 4 мегабит в секунду и выше, сообщает Zakon.kz.

С этой целью совместно с АО «Казахтелеком» начаты масштабные работы по строительству волоконно-оптических линий связи и внедрению технологии «радиомост», обеспечивающей быструю передачу информации без дорогой и сложной прокладки кабеля.

Ход исполнения поручений Главы государства по цифровизации образования, здравоохранения и других отраслей экономики рассмотрен на совещании в акимате области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева.

- В целом, за истекшие 5 месяцев проделана большая работа. Есть определенные результаты. Исполнение программы «Цифровой Казахстан» нужно и далее держать на постоянном особом контроле, - подчеркнул аким области.

Параллельно с обеспечением доступа к широкополосному Интернету, продолжается работа по внедрению информационных систем, преимущество которых актюбинцы уже успели оценить по достоинству. К примеру, по данным управления образования, с вводом ИС «Күнделік» прогулы занятий в школах сократились вдвое. Информация о посещаемости и успеваемости школьника тут же становится доступной его родителям. Активно используют жители области и медицинскую информационную систему. Через нее с начала года на прием к врачу записались более 209 тысяч человек. Всего через МИС обслужено свыше 371 тысячи человек или 43% населения области.

В ходе совещания также были рассмотрены цифровые новшества в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортной системе. Интеллектуализация этих сфер – объективная необходимость в условиях роста энергопотребления и автомобилизации населения.

Отметим, на фоне растущей цифровизации регион уделяет большое внимание повышению уровня цифровой грамотности населения. Для этого было подготовлено более 220 тренеров, которые уже приступили к обучению жителей области, в том числе в отдаленных населенных пунктах. На сегодня их стараниями общие базовые знания работы с современными информационными системами и технологиями получили более 14,4 тысячи человек. Приоритет отдается обучению пожилых людей.

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