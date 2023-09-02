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В Актюбинской области до конца года обеспечат интернетом все села

Интернет Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Работа по цифровизации и внедрению инноваций, в том числе в сфере образования, успешно проводится в Актюбинской области.
Превратить Казахстан в IT-страну – такую задачу в недавнем Послании народу Казахстана поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев, назвав ее "стратегически важной". При этом глава государства отдельно отметил важность цифровизации в сфере образования.

Большая работы по цифровизации и внедрению инновации, в том числе в сфере образования уже успешно проводится в Актюбинской области. Так, в рамках регионального проекта по итогам текущего года мобильным интернетом планируется охватить сразу 67 сел. На сегодня в пяти из них работы завершены. Кроме того, дополнительно ведется работа по обеспечению мобильным интернетом трех населенных пунктов вне проекта.

Учебный класс
"На конец года охват мобильной связью достигнет 283 сел или 98,5% от сельского населения. Это отличный показатель для самой крупной по территории области в стране. При этом, по данным управления цифровизации, оставшиеся села до конца года будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Таким образом, интернетом будут охвачены все села Актюбинской области", – рассказали в акимате области.
Обеспечению качественным интернетом школ в Актюбинской области уделяется особое внимание. Всего в области 404 школы, из них 379 обеспечены качественным интернетом. В 21 школе ведется строительство инфраструктуры. В них до конца октября текущего года будет обеспечен качественный интернет. Оставшиеся четыре школы, расположенные в наиболее отдаленных селах, будут подключены через спутник.

Интернет

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Цифровизация широко применяется и в целях повышения общего уровня общественной безопасности. Так, в рамках проекта "Услуги облачного сервиса видеонаблюдения по Актюбинской области" до конца года в десяти населенных пунктах будет подключено 94 аппаратно-программных комплекса на линейных участках и перекрестках, 2422 камер общего видеонаблюдения, 45 комплекс распознавания номерных знаков, 24 видеокамеры выявления дыма и пожара, а также осуществлена интеграция 2728 камер общего видеонаблюдения", – рассказали в областном акимате.
Интернет

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В целях формирования стартап-культуры и развития IT-отрасли в регионе создан региональный IT-хаб, который создал условия для взаимодействия между стартапами, инвесторами, предпринимателями, исследователями, властями и другими заинтересованными сторонами. От IT-хаба ожидают создания новых технологий, продуктов, услуг и инновационных сообществ. Планы масштабные – в первый год планируется запустить более 150 проектов инкубационных программ и выпустить 75 проектов.

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