В Актюбинской области до конца года обеспечат интернетом все села

Работа по цифровизации и внедрению инноваций, в том числе в сфере образования, успешно проводится в Актюбинской области.

Превратить Казахстан в IT-страну – такую задачу в недавнем Послании народу Казахстана поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев, назвав ее "стратегически важной". При этом глава государства отдельно отметил важность цифровизации в сфере образования.





Большая работы по цифровизации и внедрению инновации, в том числе в сфере образования уже успешно проводится в Актюбинской области. Так, в рамках регионального проекта по итогам текущего года мобильным интернетом планируется охватить сразу 67 сел. На сегодня в пяти из них работы завершены. Кроме того, дополнительно ведется работа по обеспечению мобильным интернетом трех населенных пунктов вне проекта.





"На конец года охват мобильной связью достигнет 283 сел или 98,5% от сельского населения. Это отличный показатель для самой крупной по территории области в стране. При этом, по данным управления цифровизации, оставшиеся села до конца года будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Таким образом, интернетом будут охвачены все села Актюбинской области", – рассказали в акимате области.

Обеспечению качественным интернетом школ в Актюбинской области уделяется особое внимание. Всего в области 404 школы, из них 379 обеспечены качественным интернетом. В 21 школе ведется строительство инфраструктуры. В них до конца октября текущего года будет обеспечен качественный интернет. Оставшиеся четыре школы, расположенные в наиболее отдаленных селах, будут подключены через спутник.





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Цифровизация широко применяется и в целях повышения общего уровня общественной безопасности. Так, в рамках проекта "Услуги облачного сервиса видеонаблюдения по Актюбинской области" до конца года в десяти населенных пунктах будет подключено 94 аппаратно-программных комплекса на линейных участках и перекрестках, 2422 камер общего видеонаблюдения, 45 комплекс распознавания номерных знаков, 24 видеокамеры выявления дыма и пожара, а также осуществлена интеграция 2728 камер общего видеонаблюдения", – рассказали в областном акимате.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В целях формирования стартап-культуры и развития IT-отрасли в регионе создан региональный IT-хаб, который создал условия для взаимодействия между стартапами, инвесторами, предпринимателями, исследователями, властями и другими заинтересованными сторонами. От IT-хаба ожидают создания новых технологий, продуктов, услуг и инновационных сообществ. Планы масштабные – в первый год планируется запустить более 150 проектов инкубационных программ и выпустить 75 проектов.

