Реконструкция павильона "Казахстан" в Москве проведена по поручению Назарбаева

Открытие исторической части павильона «Казахстан» на ВДНХ состоится 29 июня.

Открытие исторической части павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве состоится в рамках празднования 20-летия Астаны,передает Zakon.kz.

29 июня состоится открытие исторической части павильона «Казахстан» на ВДНХ. Реконструкция данного комплекса проводилось по поручению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. Павильон за всю свою историю переживает самую большую реконструкцию. В рамках празднования 20-летия Астаны в Москве будет сдана историческая часть павильона с современными архитектурными решениями.

По всем проведенным работам видно то, что пришлось многое изменить, и тщательно потрудиться над обликом исторической части павильона. В ходе строительных работ был полностью восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции, также реконструирована гранитная лестница на входе, воссоздан остеклённый купол над центральным выставочным залом. Стоит отметить, данная работа проводилась при содействии Посольства Казахстана в России.

Первое здание павильона, предназначенного для знакомства посетителей Выставки с достижениями народного хозяйства Казахской ССР, было построено в 1937 году по проекту архитектора Ф.П. Костенко. Оно представляло собой шестиугольный в плане объем, обнесенный галереей и увенчанный декоративной башней.

Однако в 1939 году павильон был переделан по проекту архитектора И.Г. Безрукова. Декоративную башню сменил небольшой конусовидный купол. Бело-голубые фасады были украшены орнаментами, а вход выделен глубоким порталом в традициях древнего зодчества Казахстана.

Спустя год в результате реконструкции по проекту И.М. Петрова и И.Н. Халина здание получило новый монументальный фасад, на ризалитах которого появились выразительные барельефы на тему земледелия Казахстана работы скульптора Х.Н. Аскар-Сарыджа. Центральная часть фасада была выделена 25-метровой стелой, увенчанной майоликовым гербом Казахской ССР.

Это здание проектировалось как временное и строилось из дерева. Поэтому в процессе возобновления работы ВСХВ после войны павильон Казахской ССР решено было заменить новым. К сожалению, сохранить при этом фасад 1940 года не представлялось возможным.

В проекте, созданном в 1949 году специалистами мастерской Академпроекта И.М. Петровым и И.В. Куприяновым при участии казахского архитектора Т.К. Басенова, также звучали мотивы национального зодчества Казахстана. Его реализация завершилась в 1954 году. Его главный фасад был решен в виде трехпролетной арки.

В мероприятиях примут участие: Первый вице-премьер — министр финансов РФ Российской Федерации Антон Силуанов и Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.

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