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В Москве на павильон "Казахстан" вернули исторический шпиль

Здание, признанное объектом культурного наследия федерального значения, построили в 1949–1954 годах для демонстрации достижений в экономике и культуре Казахской ССР.

Фото : mos.ru27 июня 2018, 10:45

В Москве на ВДНХ реставрируют павильон "Казахстан", передает Zakon.kz.

Об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.


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