В Москве на павильон "Казахстан" вернули исторический шпиль
Здание, признанное объектом культурного наследия федерального значения, построили в 1949–1954 годах для демонстрации достижений в экономике и культуре Казахской ССР.
В Москве на ВДНХ реставрируют павильон "Казахстан", передает Zakon.kz.
Об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Реставрируем расписанный узорами, самобытный павильон "Казахстан" на #ВДНХ. До 60-х годов его купол украшал позолоченный шпиль. Потом его демонтировали, а мы снова вернули. Посмотрите. pic.twitter.com/Nr6ATMYVSj— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 июня 2018 г.
По данным официального сайта мэра российской столицы, конструкцию весом около 1,5 тонн смонтировали на высоте 30 метров с помощью башенного крана. Увенчанный пятиконечной звездой шпиль - один из символов ВДНХ, украшен штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев.
Здание, признанное объектом культурного наследия федерального значения, построили в 1949–1954 годах для демонстрации достижений в экономике и культуре Казахской ССР. Сейчас специалисты восстанавливают его первоначальный архитектурный облик.
Шпиль высотой девять метров представляет собой восьмигранник. Основание и декоративные элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали. Также установлен громоотвод высотой три метра.
Деревянный павильон «Казахстан» появился на ВДНХ в 1937 году. После Великой Отечественной войны на его месте решили построить другое здание. Проект в 1949 году разработали специалисты мастерской Академпроекта И.М. Петров и И.В. Куприянов при участии казахского архитектора Т.К. Басенова. Новое здание было готово к 1954 году.
В начале 1964 года в павильоне разместилась экспозиция «Металлургия», а в 1966–1967 годах его реконструировали по проекту архитектора С. Кобецкого и инженера В. Анисько. Здание стало выше благодаря пристройке. В 1990-х годах там открылись магазины, кафе и офисы. Работы по реконструкции павильона начались в августе 2017 года.
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