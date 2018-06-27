В Москве на павильон "Казахстан" вернули исторический шпиль

В Москве на ВДНХ реставрируют павильон "Казахстан", передает Zakon.kz.

Об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реставрируем расписанный узорами, самобытный павильон "Казахстан" на #ВДНХ . До 60-х годов его купол украшал позолоченный шпиль. Потом его демонтировали, а мы снова вернули. Посмотрите. pic.twitter.com/Nr6ATMYVSj

По данным официального сайта мэра российской столицы, конструкцию весом около 1,5 тонн смонтировали на высоте 30 метров с помощью башенного крана. Увенчанный пятиконечной звездой шпиль - один из символов ВДНХ, украшен штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев.

Здание, признанное объектом культурного наследия федерального значения, построили в 1949–1954 годах для демонстрации достижений в экономике и культуре Казахской ССР. Сейчас специалисты восстанавливают его первоначальный архитектурный облик.

Шпиль высотой девять метров представляет собой восьмигранник. Основание и декоративные элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали. Также установлен громоотвод высотой три метра.