"Тайные покупатели" прошлись по общежитиям для студентов

В Мангистауской области в ходе опроса студенты Высшего колледжа Новых технологий М.Утебаева озвучили, что сдали деньги на защиту дипломных работ.

Члены Специальной мониторинговой группы при Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции проверили общежития для студентов на предмет проживания там посторонних, передает Zakon.kz.

В общей сложности рейдовые мероприятия проведены в 163 общежитиях, в 15 из которых выявлено 84 факта незаконного проживания. Об этом сообщила на брифинге в СЦК руководитель Специальной мониторинговой группы при АДГСПК Айгуль Соловьева.

Территориальными подразделениями Агентства с привлечением специальных мониторинговых групп проведены акции «Чистая сессия» в колледжах, а также рейды на предмет выявления лиц, незаконно проживающих в общежитиях учебных заведений.

Департаментом Агентства по Астане установлен факт незаконного проживания семьи (преподаватель) из 4 человек в общежитии Высшего медицинского колледжа (комната 12 кв.м.) с оплатой 25 тысяч тенге в месяц, в то время, как стоимость проживания для студентов установлена в размере 50 тысяч тенге в год.

Также в ходе мониторинга установлено, что общежитие Политехнического колледжа находится в аварийном состоянии. Для проведения ремонта администрацией общежития был организован незаконный сбор денег со студентов в размере 2,5-3 тысяч тенге. Кроме того, установлены факты незаконного проживания лиц, не обучающихся в данном колледже и нарушения пожарной безопасности.

В общежитии Актюбинского музыкального колледжа выявлены факты незаконного проживания бывших сотрудников (3 факта) колледжа и действующего персонала. Наряду с этим, отдельные комнаты оборудованы в музыкальные классы, в которых проводятся занятия.

В общежитии Актюбинского медицинского колледжа организована работа платного массажного кабинета, курсов повышения квалификации, вследствие чего не хватает мест для размещения студентов и в комнатах живет по 5-6 студентов.

В общежитии Атырауского государственного университета имени Х.Досмұхамедова наряду со студентами живут 42 сотрудника учебного заведения. Кроме того, в данном университете «тайным покупателям» при поступлении в магистратуру открытым текстом сказали о возможности «помочь», как с поступлением, так и с экзаменами.

В ЗКО по итогам опроса студентов 20 колледжей выявлены сведения о преподавателях 3 колледжей (Музыкальный колледж имени Курмангазы, Западно-Казахстанский высший медицинский колледж, Уральский медицинский колледж «Мақсат»), которые «помогают». Данные сведения направлены в департамент Антикоррупционной службы для дальнейшего принятия мер.

В рамках мониторинга общежитий 3 учебных заведений Карагандинской области установлено, что в общежитиях Карагандинского государственного университета не размещены списки проживающих. Кроме того, методом «тайного покупателя», установлено, что в общежитии, заплатив, может остановиться любой.

В Мангистауской области в ходе опроса студенты Высшего колледжа Новых технологий М.Утебаева озвучили, что сдали деньги на защиту дипломных работ.

По итогам мероприятий, проведенных в общежитиях учебных заведений Алматы, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской областей фактов проживания лиц, не являющихся студентами соответствующего учебного заведения, не выявлено.

По итогам указанных мероприятий в учебные заведения направлены соответствующие рекомендации. Работа в данном направлении будет продолжена.

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