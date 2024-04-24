Два студенческих общежития вместимостью до 300 мест построят в Кокшетау

Для студентов Высшего технического колледжа строят два общежития вместимостью по 300 человек.

В Акмолинской области активно реализуется государственная программа обеспечения студентов современными общежитиями, ведь актуальной остается задача по созданию условий для молодежи, приезжающей из регионов в город для получения образования.

Для решения проблемы нехватки мест в студенческих общежитиях в Кокшетау в Высшем техническом колледже ведется строительство двух общежитий по 300 мест.

Строительство нового общежития – это еще один шаг на пути к созданию комфортной и современной среды для обучения. В их проекте предусмотрены жилые секции с уютными комнатами с проживанием по 2-3 человека, оснащенными мебелью и оборудованием, собственным санузлом, душем.

Также будут столовые, прачечные, медицинский кабинет, комнаты для отдыха и занятий, спортивные залы – тренажерные залы для юношей, девушек, теннисный зал, борцовский зал, кинозал, что позволит студентам активно использовать свое свободное время и заниматься спортом.

Как рассказал заведующий отделением профориентации и карьеры Высшего технического колледжа города Кокшетау Бауржан Ибраев, инфраструктура общежитий будет соответствовать всем требованиям.

"Одно общежитие уже на стадии завершения, и буквально через месяц планируем ввести в эксплуатацию. А срок сдачи второго объекта – август 2024 года. Сегодня там идет монтаж кабелей и проводки освещения 4 и 5 этажей. Закончена работа по установке лестничных маршей здания, оконных рам. Ведутся работы по подготовке поверхностей для установки сантехники. Начаты кровельные работы", – уточнил Бауржан Ибраев.

В настоящее время колледж располагает тремя студенческими общежитиями общей вместимостью 650 мест. Предполагается, что новые общежития позволят полностью обеспечить иногородних студентов жильем.