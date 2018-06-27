Из Казахстана депортируют экс-директора по персоналу «АрселорМиттал Темиртау»

Срок исполнения решения суда о выдворении определили на 10 дней.

По решению Темиртауского городского суда было вынесено решение в отношении директора по персоналу компании «АрселорМиттал Темиртау» Анны Адом, которая была осуждена за нарушение трудового законодательства. Суд постановил выдворить иностранку за пределы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело рассмотрено по заявлению ДВД Карагандинской области. Было оглашение. Руководствуясь статьями 223, 226, 385 Гражданского процессуального кодекса РК, суд решил заявление ДВД Карагандинской области удовлетворить. Гражданку Беларуси Анну Адом выдворяют за пределы Казахстана. Срок исполнения решения суда о выдворении определили на 10 дней», - сообщила пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

Отметим, что 42-летняя Анна Адом была назначена директором по персоналу металлургического комбината в начале 2016 года.

Кроме того, по решению судьи Темиртауского городского суда, все расходы по выдворению будут возложены на саму Анны Адом. С нее будет взыскана госпошлина в размере 1203 тенге.

Напомним, в декабре прошлого года в Темиртау начался судебный процесс над директором по персоналу АО «АрселорМиттал Темиртау» Анной Адом. По решению городского суда она была признана виновной в нарушении трудового законодательства и приговорена к 80-часовой общественной работе. Также суд постановил запретить Адом занимать руководящие должности в компании «АрселорМиттал Темиртау» сроком на один год.

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