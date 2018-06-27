В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с сибирской язвой

По данным Минздрава, об инциденте стало известно 25 июня 2018 года.

В Базар-Коргонском районе Кыргызстана одиннадцать человек с сибирской язвой попали в больницу, сообщают РИА Новости.

-25 июня за медицинской помощью обратился житель села Жаны-Акман Базар-Коргонского района, который был госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. В настоящий момент в инфекционном отделении территориальной больницы Базар-Коргона находятся 11 человек, которые принимали участие в забое больного животного и разделке мяса", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, состояние госпитализированных удовлетворительное, они проходят соответствующее лечение. Отмечается, что клинически картина заболевания подтверждена, однако лабораторные анализы пока находятся в стадии подтверждения.

"С места забоя скота взяты пробы и отправлены для проведения лабораторных исследований", - сообщила она, отметив, что остатки мяса изъяты и обеззаражены.

Врачи и сотрудники госсанэпиднадзора Джалал-Абадской области продолжают работы по выявлению граждан, принимавших участие в забое и разделке туши, а также употреблявших мясо.

Сибирская язва – это особо опасная для людей и животных инфекция, характеризующееся тяжелой интоксикацией организма, лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, протекает в виде кожной, редко кишечной, легочной и септической формы. Болезнь поражает чаще всего кожу, реже - внутренние органы.

Основным местом сохранения бактерии сибирской язвы является почва, где возбудитель может сохраняться более 70 лет и в это время являться потенциальным источником заражения для сельскохозяйственных животных (в основном заражение происходит при поедании растительного корма).

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