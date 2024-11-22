Один человек госпитализирован с подозрением на сибирскую язву в Атырау

17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровы, находятся на карантине. Одного из них 22 ноября уже госпитализировали из-за повышения температуры, сообщает Zakon.kz.

По словам и.о руководителя областного управления здравоохранения Альмиры Сабыргалиевой, из 17 человек, которые находятся на карантине, у одного выявили повышение температуры тела, он срочно госпитализирован.

"20 ноября после введения на карантин территории хозяйства "АсылАгро" 17 человек, которые контактировали с погибшим животным, были взяты под наблюдение. У одного из них повысилась температура. Сейчас он в больнице. Его состояние удовлетворительное. Взяты пробы на анализ, результаты должны быть завтра", – заверила представитель облздрава.

По данным ветеринарной инспекции Атырауской области, последний раз сибирская язва была зарегистрирована в регионе в 1979 году. В 1997 году были зафиксированы признаки, которые в результате не подтвердились.

Ранее в Атырау с признаками сибирской язвы погибла корова, в связи с чем был закрыт убойный цех.