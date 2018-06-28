Тепловики Алматы пообещали закончить ремонт сетей к осени

В городе на пяти крупных участках временно ограничено движение.

В Алматы близятся к завершению ремонтно-строительные работы на дорогах. Тепловики обещают полностью уложиться в сентябре, а дорожники закончить демонтаж трамвайных линий до конца этого месяца, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Строительно-монтажные работы на дорогах в этом году заставили немного понервничать алматинцев, особенно автолюбителей. Частичные перекрытия дорожного движения лишь временные неудобства. После завершения работ горожане получат качественное тепло и соответствующее дорожное покрытие, обещают тепловики.

«В текущем году запланировано переложить порядка 12 километров тепловых сетей. На сегодняшний день реконструкции ведутся уже на семи километрах и подходят к своему завершающему этапу. Весь план реконструкции запланировано закончить до середины сентября месяца и, соответственно, к началу отопительного сезона все работы будут полностью завершены», - сообщила пресс-секретарь ТОО «Алматинские тепловые сети» Наталья Инкина.

В городе на пяти крупных участках тепловики временно ограничили движение. Ремонт магистральных теплотрасс в эти дни идет вдоль улицы Карасай батыра от Наурызбай батыра до Чайковского. Частично перекрыта улица Богенбай батыра от Муканова до Розыбакиева. Сложно проехать в квадрате улиц Пушкина-Жамбыла - Чайковского- Курмангазы. Ограничено движение по улице Шагабутдинова от Курмангазы до Абая.

Движение автотранспорта также затруднено по улице Толе би. На отрезке от Утеген батыра до Туркебаева ведется реконструкция подземных теплокоммуникаций. Все строительно-монтажные работы подрядчики планируют завершить до конца июля.

Кроме замены теплотрасс, в Алматы параллельно продолжают освобождать дороги от трамвайных линий. Демонтаж велся по плану на улицах Байтурсынова, Жарокова и Макатаева.

«По улице Байтурсынова демонтаж полностью завершен, дорожная разметка уже нанесена, движение транспорта тоже открыто. По улице Жарокова от Утепова до Толе би демонтаж тоже, также завершен, и движение транспорта тоже открыто. У нас остается на сегодняшний день улица Макатаева от Байтурсынова до улицы Пушкина», - отметил руководитель отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Нурзат Ордабаев.

Но и на улице Макатаева, на некоторых отрезках трамвайные рельсы уже убрали. Небольшой участок от проспекта Назарбаева до Кунаева чиновники обещают завершить до конца июня. К слову, здесь сосредоточены более 60 человек и около 20 единиц спецтехники. После проезжей части подрядчики продолжат работы по благоустройству тротуаров.

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