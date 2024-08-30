В Алматы в связи с ремонтом перекроют участки улицы Калдаякова

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Калдаякова вводятся временные ограничения движения для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

С 23:00 29 августа и до 11:00 31 августа движение перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Толе би.

"Объезд будет обеспечен по перекресткам с улицами Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова", – рассказали в акимате мегаполиса.

С 23:00 30 августа и до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.

Фото: акимат Алматы

Ранее стало известно, какие улицы перекроют для движения транспорта в Астане 31 августа 2024 года в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run".