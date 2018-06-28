Семья подожженного детьми мальчика из Тараза собирает средства на лечение

Врачи диагностировали обширный термический ожог 2-3 степени, головы, шеи, спины и плеч площадью 18%.

В Таразе продолжается расследование по факту поджога шестилетнего Максима Легостаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Напомним, 17 июня в ожоговое отделение городской больницы №2 Тараза поступил в шоковом состоянии шестилетний ребенок. Врачи диагностировали обширный термический ожог 2-3 степени, головы, шеи, спины и плеч площадью 18%.

Как известно со слов пострадавшего, рассказавшего о происшествии в присутствии медицинских работников, ожоги он получил во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью - при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжен соседскими семилетними детьми. По словам мамы Максима Легостаева, соседские братья-близнецы не первый раз травмируют ее сына.

По факту, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований Тараза, возбуждено уголовное дело по пункту 8 части 2 статье 107 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства, следствие рассматривает это происшествие как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а не как несчастный случай или самоподжог, как это пытались представить родители семилетних мальчиков.

Назначены необходимые экспертизы, изъята емкость с горючим веществом. В августе завершится следствие и будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ДВД Жамбылской области. По данным пресс-службы управления здравоохранения акимата Жамбылской области, состояние пострадавшего ребенка тяжёлое, но стабильное. Он уже перенес две сложные операции по пересадке кожных покровов, предстоит еще не одна операция по восстановлению кожи рук и спины. Семья Легостаевых открыла сбор средств на последующее оперативное вмешательство.





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