В Алматы автомобиль едва не улетел с моста

В результате ДТП пострадали два человека: девочка 2009 года рождения и женщина из автомашины Audi.

ДТП произошло по проспекту Рыскулова, на повороте на поселок Кайрат в Алматы, сообщили Sputnik очевидцы.

По словам очевидцев, микроавтобус SsangYong Istana двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении и поворачивал направо. В это время по проспекту Рыскулова в западном направлении двигалась автомашина Audi. Водитель не успел среагировать и на полном ходу ударил автомашину SsangYong Istana, которая его не пропустила.

От удара обе машины откинуло на мост. Audi врезалась в бетонную плиту. SsangYong Istana снесла металлическое ограждение, сбила дорожные знаки и застряла на самом мосту, чуть не улетев вниз в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека: девочка 2009 года рождения и женщина из автомашины Audi. С различными травмами обеих доставили в ближайшую больницу. На месте работают сотрудники дорожной полиции для более детального выяснения всех обстоятельств.

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